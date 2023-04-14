Україна використовуватиме для деокупації Криму будь-яку незаборонену зброю, – Данілов
Секретар РНБО Олексій Данілов стверджує, що Україна використовуватиме для звільнення тимчасово окупованого Криму будь-яку незаборонену зброю
Про це він написав у Twitter.
"Крим – територія України, і ми будемо випробувати й використовувати там будь-яке не заборонене міжнародними законами озброєння, яке допоможе звільнити наші території", - заявив секретар РНБО.
- У грудні минулого року міністр закордонних справ Дмитро Кулеба казав, що Україна пообіцяла не використовувати американську зброю на території РФ, але Криму це не стосується.
- Раніше в Держдепі сказали, що США надають Україні "виключно оборонну" зброю, не призначену для ударів по Росії.
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