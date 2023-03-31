РФ вивела в Чорне море ще один ракетоносій: можливий залп "калібрів" сягатиме 12 одиниць
Станом на 31 березня російська армія вивела на бойове чергування в Чорному морі два ракетоносії, залп може сягати 12 крилатих ракет "Калібр"
Про це повідомили в ОК "Південь".
Удень 31 березня військові повідомили, що Росія вивела на бойове чергування в Чорне море фрегат, який може нести до 8 крилатих ракет "Калібр".
"Таким чином, наразі в Чорному морі корабельне угруповання ворожого недофлоту складається з 11 кораблів, серед яких 2 ракетоносії із потенційно можливим залпом у 12 ракет", - зазначили в командуванні.
- Нагадаємо, речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк констатувала, що деякі запаси "калібрів" у росіян в Чорному морі все ж таки є, однак вибухи на залізничних шляхах у Джанкої обмежили їхню кількість.
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