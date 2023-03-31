Про це повідомили в ОК "Південь".

Удень 31 березня військові повідомили, що Росія вивела на бойове чергування в Чорне море фрегат, який може нести до 8 крилатих ракет "Калібр".

"Таким чином, наразі в Чорному морі корабельне угруповання ворожого недофлоту складається з 11 кораблів, серед яких 2 ракетоносії із потенційно можливим залпом у 12 ракет", - зазначили в командуванні.