Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус в telegram.

"Сьогодні вночі ворог завдав ракетного удару по Чернігівщині. Рашисти цілили по одному із військових містечок. За попередньою інформацією, це була балістична ракета "Іскандер", траєкторію якої практично неможливо відслідкувати наявними засобами ППО. На щастя, загиблих немає", - написав Чаус.

Він додав, що за останні дні інтенсивність обстрілів зросла. Ворог гатить з артилерії, мінометів та реактивних систем залпового вогню.

"Вчора в Семенівці від ворожого снаряду загинула жінка. Ворог - терорист. Саме так виглядає агонія. Саме тому у ці дні треба бути максимально пильними", - попередив Чаус.

30 грудня загарбники з території РФ обстріляли прикордонне місто на Чернігівщині, загинула мирна жителька.

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