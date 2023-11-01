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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією РФ воює проти України в 200 разів довше, ніж планувала, і втратила вже 5000 танків, - Британія в ОБСЄ

РФ воює проти України в 200 разів довше, ніж планувала, і втратила вже 5000 танків, - Британія в ОБСЄ

1 листопада, 2023 середа
19:36
Війна з Росією втрати окупантів

Старший військовий радник делегації Великої Британії в ОБСЄ Ніколас Окотт розповів, що наразі Росія втратила на війні в Україні вже 5 тисяч танків, а військові дії тривають у 200 разів довше, ніж окупанти планували

Про це він сказав під час засідання Форуму з безпекового співробітництва ОБСЄ у середу у Відні, повідомляє Укрінформ

"Жахлива війна Росії проти України триває вже у 200 разів довше, ніж Росія прогнозувала. Неймовірна оборона України є результатом величезної мужності та стійкості українського народу", - йшлося у заяві.

Він наголосив, що якщо РФ вдасться поповнити запаси крилатих ракет, то вона знову спробує завдати прямий удар по українській енергетичній інфраструктурі. При цьому, за словами Окотта, Росія "продовжуватиме приховувати свої незліченні військові невдачі, щоб це фіаско тривало". 

"Навіть на цьому дипломатичному форумі Росія погрожуватиме знищити українські літаки, у той час, як вона продовжує збивати свої власні літаки в небі. Вона говоритиме про військові успіхи, хоча зараз контролює лише половину української території, яка була у неї на початку кампанії. Вона може навіть показати кілька одиниць техніки НАТО на обов'язковому слайд-шоу, ніколи не визнаючи, що Росія вже втратила 5000 танків у цій катастрофічній кампанії", - спрогнозував Окотт.

Він нагадав, що зараз Росія співпрацює тільки з терористами та диктаторами.

"Росія може проголошувати новий світовий порядок, але це – світовий порядок, в якому Росія запрошує терористичне угрупування ХАМАС до Москви після жорстокого вбивства ХАМАСом понад 1400 ізраїльських громадян. Це – світовий порядок союзу з Іраном, постачальником ударних безпілотників-камікадзе "Шахед", які широко використовуються Росією для вбивства українських цивільних осіб та атак на критично важливу інфраструктуру. Це – розвиток Північної Кореї, яка є новим стратегічним партнером Росії у сфері озброєнь та постачальником військової допомоги", - каже дипломат.

Окотт наголосив, що така співпраця тільки показує, наскільки низько впала Росія.

"Об'єднання з такими режимами свідчить про глибину, до якої впала Росія, намагаючись утримувати далі свої війська на полі бою. Росія робить це в той час, як вона продовжує зазнавати нищівних втрат як навколо Авдіївки, так і в ході кампанії в цілому", - пояснив посадовець.

  • З початку серпня КНДР передала Росії понад 1 мільйон артилерійських снарядів та іншої зброї у 10 партіях, дізналася розвідка Південної Кореї.
ОБСЄ
Велика Британiя
втрати окупантів
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