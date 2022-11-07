РФ втомилася воювати з НАТО: перейшли на бойових комарів
Для чого ерефія пропонує політичний притулок Ілону Маску? Виявляється, на московських болотах живе останній народ білої раси
Насправді РФ воює не тільки з НАТО. Справжні вороги Кремля – бойові комарі, голуби, гуси та кажани. Більше для тих, хто щиро ненавидить русню та любить Україну, розкаже й покаже Анна-Єва Мельник в програмі "КонЄц спЄцопЄрацИЇ" на ютуб-каналі Еспресо о 18:00, не пропустіть!
Переглядати етер та коментувати можна тут:
ЗСУ розвінчали міфи про "нЄпобЄдІмость рАсЄї" та її "вторую армІю мІра". Щопонеділка о 18:00 дивіться "КонЄц спЄцопЄрацИЇ". Це авторська програма Анни-Єви Мельник. В ній журналістка розповідає про падіння "рускАвА мІра" та реальне життя на московських болотах.
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