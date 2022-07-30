РФ втратила близько 40 670 військових, 1759 танків, і 733 безпілотники за час повномасштабної війни проти України
З 24 лютого до 30 липня окупанти втратили близько 40 670 військових, 3995 бронемашин, 1759 танків і 733 безпілотники
Про це повідомив Генштаб ЗСУ у фейсбуці.Орієнтовні втрати Росії за час повномасштабного вторгнення в Україну становлять:
- особового складу - близько 40 670 (+170) окупантів;
- танків - 1759 (+10) од.;
- бойових броньованих машин - 3995 (+8) од.;
- артилерійських систем - 906 (+6) од.;
- реактивних систем залпового вогню - 258 (+0) од.;
- засобів ППО - 117 (+0) од.;
- літаків - 222 (+0) од.;
- гелікоптерів - 190 (+0) од.;
- безпілотників оперативно-тактичного рівня - 733 (+2) од.;
- крилатих ракет - 174 (+0) од.;
- кораблів/катерів - 15 (+0) од.;
- автомобільної техніки й автоцистерн - 2889 (+19) од.;
- спеціальної техніки - 78 (+1) од.
Упродовж 29 липня найбільших втрат росіяни зазнали на Донецькому напрямку.
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