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Головна війна з Росією РФ втратила до 300 військових загиблими й пораненими на Луганщині та Херсонщині, ще стільки ж вагнерівців - проходять лікування, - Генштаб

РФ втратила до 300 військових загиблими й пораненими на Луганщині та Херсонщині, ще стільки ж вагнерівців - проходять лікування, - Генштаб

26 грудня, 2022 понедiлок
18:46
війна з Росією російські танки, окупанти, оркі

У Генштабі розповіли, що на тимчасово окупованій території Луганщини лікуються 300 поранених вагнерівців. Також були підтверджені значні втрати окупантів за 24 та 25 грудня

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу за 26 грудня.

Зазначається, що окупанти продовжують використовувати цивільні медзаклади на тимчасово окупованих територіях для лікування своїх військових. У населеному пункті Біловодськ Старобільського району Луганської області наразі проходять лікування до 300 поранених представників ПВК Вагнера.

Окрім того, у Первомайську на території так званого військового шпиталю, що розгорнутий на базі багатопрофільного ліцею, також лікуються до 300 окупантів, які отримали поранення в районі міста Бахмут.

У Токмаку, що на Запоріжжі, окупанти посилили адміністративно-поліцейські заходи

Генштаб повідомляє, що у Токмаку Запорізької області російські військові, разом із місцевими колаборантами, вишукують патріотично налаштованих українських громадян, проводять перевірки особистих ноутбуків, телефонів та обшукують помешкання.

Протягом дня ЗСУ уразили 4 пункти управління та 6 районів зосередження живої сили ворога

Окрім того, авіація ЗСУ завдала удару по району зосередження ворога.

Також у Генштабі підтвердили, що 24 грудня ЗСУ завдали удару по району зосередження живої сили противника біля населеного пункту Половинкиного, що на Луганщині. Відомо, що втрати окупантів склали до 150 військовослужбовців мертвими та пораненими.

Окрім того, 25 грудня на тимчасово зайнятій території Херсонської області загарбники втратили до 50 військовослужбовців ліквідованими та до 100 - пораненими. Також було знищено близько 5 одиниць військової техніки різного типу.

Окупанти здійснили 19 обстрілів із РСЗВ по території України за день

У Генштабі розповіли, що протягом доби, 26 грудня, противник здійснив 19 обстрілів з РСЗВ. 

Зазначається, що окупанти зосереджують зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Лиманському напрямках, на Куп’янському, Авдіївському та Запорізькому - намагаються покращити тактичне положення. На Новопавлівському та Херсонському напрямках противник веде оборону.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка без суттєвих змін, на інших напрямках ситуація наступна:

  • На Слобожанському напрямку артилерійських обстрілів зазнали райони Стариці, Огірцевого, Вовчанська та Рідкодуба Харківської області.
  • На Куп’янському та Лиманському напрямках ворог завдав вогневого ураження по районах понад 20 населених пунктів. Серед них - Новомлинськ, Дворічна, Западне, Табаївка і Берестове на Харківщині; Площанка і Діброва Луганської області та Торське на Донеччині.
  • На Бахмутському та Авдіївському напрямках противник обстріляв райони понад 30 населених пунктів. Зокрема це - Берестове, Білогорівка, Соледар, Бахмут, Нью-Йорк, Авдіївка, Веселе, Невельське, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області.
  • На Новопавлівському напрямку під вогневий вплив окупантів потрапили Пречистівка, Велика Новосілка та Времівка на Донеччині.
  • На Запорізькому напрямку ворог здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії районів понад 15 населених пунктів. Серед них - Новопіль Донецької області та Ольгівське, Малинівка, Дорожнянка, Чарівне, Білогірʼя, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новандріївка і Малі Щербаки на Запоріжжі.
  • На Херсонському напрямку противник продовжує артилерійські обстріли населених пунктів вздовж правого берега річки Дніпро. Зокрема, постраждала цивільна інфраструктура Новоолександрівки, Гаврилівки, Республіканця, Новокаїрів, Томариного, Тягинки, Микілського, Придніпровського, Інженерного, Антонівки та Херсона.

Голова Запорізької ОВА Олександр Старух повідомив, що окупанти використовують Мелітополь як логістичний хаб.

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