РФ втратила ліцензії на софт компанії, яка обслуговує суперкомп'ютери "Сбербанку" та "Яндекса", - ЗМІ

Про це пише "Коммерсант" з посиланням на засновника сервісу Loudplay.

Відомо, що Loudplay надає послуги хмарного геймінгу на базі технологій Nvidia.

За даними видання, Nvidia перестала продовжувати та продавати російським компаніям ліцензії на своє програмне забезпечення для хмарного геймінгу. Ліцензії дозволяли оптимізувати роботу обладнання та підключати більше гравців одночасно.

Через рішення Nvidia ціни на послуги хмарного геймінгу вже почали зростати. Проблеми можуть розпочатися і в роботі суперкомп'ютерів Сбербанку, "Яндекса" та МТС, які ґрунтуються на рішеннях від Nvidia, пише видання.

Йдеться про технологію Nvidia Grid. Програмне забезпечення потрібне для розподілу ядер на серверній відеокарті.

8 червня ЗМІ повідомили, що за час масштабної війни РФ витратила понад 1 млрд руб. на VPN-сервіси для обходу санкцій, які сама ж і запровадила. Одним з найбільших замовників послуги є МВС РФ, яке є одним із рекордсменів з інтернет-цензури. З початку війни за запитами цього відомства було заблоковано понад 4 тисяч сайтів, свідчать дані реєстру "Роскомсвободи".

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