РФ втратила за добу 150 військових, 7 бронемашин, 3 засоби ППО й танки, - Генштаб ЗСУ
З 24 лютого по 18 липня російські окупанти втратили близько 38 450 рашистів, 3 886 бойових броньованих машин, 1 687 танків і 166 крилатих ракет
Про це повідомив у фейсбуці Генштаб ЗСУ.За час повномасштабного вторгнення армія РФ втратила:
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особового складу – близько 38450 (+150) осіб,
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танків – 1687 (+3) од,
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бойових броньованих машин – 3886 (+7) од,
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артилерійських систем – 849 (+3) од,
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РСЗВ – 248 (+0) од,
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засоби ППО – 113 (+3) од,
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літаків – 220 (+0) од,
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гелікоптерів – 188 (+0) од,
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БПЛА оперативно-тактичного рівня – 690 (+2),
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крилаті ракети – 166 (+0),
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кораблі /катери – 15 (+0) од,
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автомобільної техніки та автоцистерн – 2753 (+7) од,
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спеціальна техніка – 70 (+2).
Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.
- Станом на ранок 18 липня ЗСУ відбили штурм окупантів у районах Верхньокам’янського, Спірного, Серебрянки, Кам’янки, Новомихайлівки та Вугледара. Тривають бої біля Григорівки.
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