РФ втратила за добу 150 військових, 7 бронемашин, 3 засоби ППО й танки, - Генштаб ЗСУ

Про це повідомив у фейсбуці Генштаб ЗСУ. За час повномасштабного вторгнення армія РФ втратила:

особового складу – близько 38450 (+150) осіб,

танків – 1687 (+3) од,

бойових броньованих машин – 3886 (+7) од,

артилерійських систем – 849 (+3) од,

РСЗВ – 248 (+0) од,

засоби ППО – 113 (+3) од,

літаків – 220 (+0) од,

гелікоптерів – 188 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 690 (+2),

крилаті ракети – 166 (+0),

кораблі /катери – 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2753 (+7) од,

спеціальна техніка – 70 (+2).

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.

Станом на ранок 18 липня ЗСУ відбили штурм окупантів у районах Верхньокам’янського, Спірного, Серебрянки, Кам’янки, Новомихайлівки та Вугледара. Тривають бої біля Григорівки.

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