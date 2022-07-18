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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією РФ втратила за добу 150 військових, 7 бронемашин, 3 засоби ППО й танки, - Генштаб ЗСУ
Інфографіка

РФ втратила за добу 150 військових, 7 бронемашин, 3 засоби ППО й танки, - Генштаб ЗСУ

18 липня, 2022 понедiлок
09:14
війна з Росією РФ втратила

З 24 лютого по 18 липня російські окупанти втратили близько 38 450 рашистів, 3 886 бойових броньованих машин, 1 687 танків і 166 крилатих ракет

Про це повідомив у фейсбуці Генштаб ЗСУ.За час повномасштабного вторгнення армія РФ втратила:

  • особового складу – близько 38450 (+150) осіб,

  • танків – 1687 (+3) од, 

  • бойових броньованих машин – 3886 (+7) од, 

  • артилерійських систем – 849 (+3) од, 

  • РСЗВ –  248 (+0) од, 

  • засоби ППО – 113 (+3) од,

  • літаків – 220 (+0) од, 

  • гелікоптерів – 188 (+0) од, 

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 690 (+2),

  • крилаті ракети – 166 (+0),

  • кораблі /катери – 15 (+0) од,

  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2753 (+7) од,

  • спеціальна техніка – 70 (+2).

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку. 

  • Станом на ранок 18 липня ЗСУ відбили штурм окупантів у районах Верхньокам’янського, Спірного, Серебрянки, Кам’янки, Новомихайлівки та Вугледара. Тривають бої біля Григорівки.

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російська армія
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Бахмут
Військові новини
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