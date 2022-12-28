РФ юридично не пов'язана з ООН і це може бути причиною її зухвалості у світі, - експостпред України Єльченко
Росія - це єдиний випадок в історії ООН, коли країна ніколи не була прийнята до складу, але є членом організації
Про це в ефірі Еспресо розповів дипломат, колишній постійний представник України в ООН Володимир Єльченко.
"Я б говорив не про виключення з членів ООН РФ, а про позбавлення повноважень в ООН і в усіх організаціях системи ООН. У грудні 1991 року Росія не пройшла усталену та зафіксовану в статуті ООН процедуру вступу. Вони лише поміняли табличку з назвою країни. Питання не розглядалось, не обговорювалось, не голосувалось", - зазначив він.
За словами Єльченка, ніяких рішень про вступ Росії до складу ООН не приймалося ані Радою Безпеки, ані Генасамблеєю.
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"По-друге, чому Державна дума РФ дотепер не ратифікувала статут ООН. Україна перепідтвердила ратифікацію у 1991 році. Навіть цього не було зроблено, там просто поміняли табличку на підставі листа Єльцина і дуже сумнівної декларації саміту СНД, яку не всі країни підписали. Рішення про вступ мало бути схвалене на підставі рекомендацій Ради Безпеки ООН, яка б потім була б затверджена Генасамблеєю. Як це було, щонайменше, півтора десятка разів в історії організації. Востаннє - це Чехія та Словаччина після розділення та всі 6 колишніх республік Югославії", - наголосив дипломат.
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Він наголосив, що Росія - це єдиний випадок в історії ООН, коли країна ніколи не була прийнята, але є членом організації.
"Можливо, Росія так зухвало себе і поводить у світі, адже вона жодним чином юридично не пов'язана з нормами або принципами Статуту ООН, бо вона ніколи його не ратифікувала", - підсумував Єльченко.
- Україна подала офіційний запит на виключення Росії з Ради безпеки ООН і самої організації.
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