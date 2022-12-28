Про це заявив віцеканцлер міністерства закордонних справ Естонії Мярт Вольмер.

"Естонія один із лідерів і найактивніших прихильників України за темами, які якраз стосуються ізолювання Росії в різних організаціях, відсунення Росії від ухвалення рішень у світі, притягнення її до відповідальності за злочини. Цей напрямок дуже хороший і правильний. Розмови про ООН потрапляють у ту саму категорію, але в цьому випадку треба враховувати, що дуже великої міжнародної підтримки в України з цього питання, на жаль, немає", - сказав він.

Тому, на думку віцеканцлера естонського МЗС, це питання наразі є безперспективним, і зосередитися слід на тих аспектах міжнародного життя, в яких Росію дійсно можна потіснити та ізолювати.

"Якщо дійсно дійде до того, що це поставлять на голосування в Раді Безпеки, то Росія, вочевидь, це заблокувала б. Це, вочевидь, одна з тих причин, через які більшість держав зараз не думає, що це було б дуже реалістичним напрямком діяльності",

Раніше до конгресу США внесли резолюцію, що пропонує виключити Росію з Радбезу ООН.

23 грудня голова Євроради заявив про необхідність призупинення членства Росії в Раді безпеки ООН. За його словами, необхідність реформування ООН назріла давно.

26 грудня Україна ініціювала процес виключення Росії з Радбезу і ООН в цілому.

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