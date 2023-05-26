РФ за добу війни в Україні втратила 460 солдатів, 25 артсистем та літак, - Генштаб ЗСУ
З початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила 205 720 військових загиблими, 3796 танків та 310 літаків
Про це 26 травня повідомив Генеральний штаб ЗСУ у Facebook.
Загальні бойові втрати противника з 25.02.22 по 26.05.23 орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 205 720 (+460) осіб ліквідовано
- танків - 3796 (+1)
- бойових броньованих машин / APV – 7435 (+3)
- артилерійських систем – 3384 (+25)
- РСЗВ/MLRS – 570 (+0)
- засобів ППО ‒ 328 (+1)
- літаків – 310 (+1)
- гелікоптерів – 296 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2910 (+3)
- крилатих ракет ‒ 1015 (+0)
- кораблів/катерів ‒ 18 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6161 (+13)
- спеціальної техніки ‒ 446 (+2)
Дані уточнюються.
- За минулу добу росіяни втратили 500 військових, 36 БПЛА та 21 артсистему.
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