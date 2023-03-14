РФ за рік санкцій змогла накопичити близько $80 млрд у вигляді закордонних активів, - Bloomberg
Росія попри санкції за рік повномасштабної війни змогла накопичити за кордоном близько третини своїх прибутків у розмірі 227 млрд доларів з продажів сировини. Це може стати одним із напрямків для нових західних санкцій проти РФ
Про це інформує Bloomberg.
На думку економічних аналітиків видання, з цих коштів 80 млрд доларів розпорошені у вигляді грошових вкладів, нерухомості та інвестицій в афілійовані компанії. Вони припускають, що саме цей тіньовий резерв допомагає Москві підтримувати фінанси в умовах санкцій.
Економістка Міжнародного інституту стратегічних досліджень у Великій Британії зазначила, що Росія змогла накопичити один із найбільших профіцитів рахунку поточних операцій у новітній історії через те, що Європа не одразу застосувала санкції проти енергетичного сектора РФ. Це, на її думку, нівелювало ефект від замороження активів Центробанку в березня 2022 року, оскільки Росія змогла повернути втрачене.
Так держава-терорист, накопичуючи активи, змогла отримати поповнення, яке дорівнює приблизно 5% ВВП. Це близько до середнього показника 2009-2013 років.
Видання пише, що будь-які нові прибутки, накопичені за кордоном, можуть стати наступним об'єктом для санкцій, особливо в тому випадку, коли простежується їхній прямий зв'язок із державою. У Росії у державній власності перебуває значна частка багатьох великих компаній - експортерів сировини.
Утім навіть якщо уряди західних країн зможуть визначити власника таких активів і довести зв'язок із Росією для того, щоб застосувати санкції, частка активів, імовірно, буде меншою за орієнтовні оцінки.
- 13 березня Європейський Союз продовжив іще на пів року персональні санкції проти майже 1,5 тис. фізичних та 205 юридичних осіб із РФ через війну проти України.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.07
Купівля 38.07Продаж 38.84
-
EUR
Купівля 40.15Продаж 41.04
- Актуальне
- Важливе