ЄС продовжив санкції проти РФ ще на пів року, - журналіст

Про це інформує твіт брюссельського кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка.

"Замороження активів та заборона в’їзду для 1473 осіб і 205 юросіб, застосовані ЄС за дії, спрямовані на підрив територіальної цілісності України, продовжені на шість місяців", - написав журналіст.

Повідомляється, що попри деякі спекуляції зі списку нікого не виключили.