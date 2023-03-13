ЄС продовжив санкції проти РФ ще на пів року, - журналіст
Європейський Союз продовжив ще на пів року персональні санкції проти майже 1,5 тис. фізичних та 205 юридичних осіб з РФ через війну проти України
Про це інформує твіт брюссельського кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка.
"Замороження активів та заборона в’їзду для 1473 осіб і 205 юросіб, застосовані ЄС за дії, спрямовані на підрив територіальної цілісності України, продовжені на шість місяців", - написав журналіст.
Повідомляється, що попри деякі спекуляції зі списку нікого не виключили.
- Міністерство фінансів США 3 лютого запровадило санкції проти восьми високопосадовців іранського виробника безпілотників у відповідь на постачання Тегераном безпілотників Росії для війни проти України.
- Попри санкції, ВПК Китаю та Росії надалі співпрацюють: упродовж 2022 року РФ отримувала від КНР деталі для гвинтокрилів та радіообладнання.
- Під час зустрічі в Канаді 7 березня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і прем'єр-міністр країни Джастін Трюдо запевнили Київ у непохитній підтримці.
- 10 березня Канада заборонила імпорт російських алюмінію та сталі.
- В Україні запроваджено санкції проти низки російських букмекерських компаній та лотерей терміном на 50 років – всього 287 юридичних та 120 фізичних осіб.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.07
Купівля 38.07Продаж 38.86
-
EUR
Купівля 40.06Продаж 41.01
- Актуальне
- Важливе