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РФ заблокувала ключовий документ ООН щодо ядерної зброї: не сподобалась критика окупації ЗАЕС

27 серпня, 2022 субота
10:37
Світ ЗАЕС Запорізька атомна електростанція

Росія заблокувала ухвалення підсумкового документа місячного перегляду Договору ООН про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ), бо частини проєкту мають "відверто політичний характер"

Про це повідомляє Radio Free Europe Radio Liberty.

Президент конференції ДНЯЗ Густаво Злаувінен з Аргентини заявив пізно ввечері 26 серпня, що конференція "не в змозі досягти згоди після того, як Росія виступила проти тексту".

У проєкті критикувалася окупація Росією Запорізької АЕС, найбільшої в Європі, відразу після неспровокованого вторгнення РФ в Україну в лютому. Цей крок викликав у всьому світі занепокоєння щодо можливої ​​ядерної катастрофи.

191 країна, яка підписала 50-річний договір, спрямований на запобігання поширенню ядерної зброї та сприяння повному роззброєнню, має переглядати пакт кожні п’ять років. Поточний огляд було відкладено у 2020 році через пандемію COVID-19.

У проєкті заяви чотири рази згадується ЗАЕС та висловлюється "серйозна стурбованість військовими діями" поблизу станції. У документі також є нарікання на неспроможність Міжнародного агентства з атомної енергії забезпечити там безпеку та запобігти можливому перенаправленню ядерних матеріалів.

Посол Франції Ян Хван зачитав заяву від імені 56 країн і Європейського Союзу, в якій висловив жаль з приводу "небезпечної ядерної риторики, дій і провокаційних заяв Росії про підвищення рівня ядерної готовності". 120 членів Руху неприєднання також висловили розчарування, назвавши документ конференції "надзвичайно важливим".

Заступник голови російської делегації Андрєй Бєлоусов заявив, що конференція стала "політичним заручником" для країн, які прагнуть "отруїти" дискусії та "звести рахунки з Росією, порушуючи питання, які не мають прямого відношення до договору".

За його словами, Україна та її прихильники "несуть повну відповідальність" за недосягнення згоди.

  • 25 серпня тимчасово окупована Запорізька атомна електростанція в Енергодарі була вперше в історії відключена від електроенергії. 
  • Володимир Зеленський, згадавши у вечірньому про зупинку ЗАЕС, наголосив, що якби не спрацював аварійний захист і не увімкнулися дизельні генератори на станції, нам би довелося долати наслідки радіаційної аварії.
  • Експерти МАГАТЕ висловили занепокоєння через ситуацію на найбільшій у Європі атомній електростанції та наголосили  на невідкладності візиту на станцію незалежних експертів агентства. За інформацією джерел видання Bloomberg, МАГАТЕ планує відвідати Запорізьку АЕС до 5 вересня.
  • Напередодні, 26 серпня, о 14:04 до мережі підключили перший із зупинених енергоблоків

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