РФ заборонила в'їзд п'ятьом померлим американцям, зокрема сенатору Маккейну
Росія внесла до "чорного списку" на в'їзд 5 громадян США, які вже померли
Про це йдеться у санкційному списку на сайті МЗС Росії.
Серед 963 підсанкційних жителів США навпроти п'ятьох людей стоїть позначка "помер/ла".
МЗС зазначає, що щодо них діє "заборона в’їзду (до Росії) на постійній основі"
У списку серед померлих - екссенатор Джон Маккейн, ексконгресвумен Елсі Гастінгс, експерша заступниця директора ЦРУ Мелісса Дриско, екссуддя Стівен О’Ніл, колишній військовий Джеремі Сівітс.
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