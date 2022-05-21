РФ заборонила в'їзд п'ятьом померлим американцям, зокрема сенатору Маккейну

Про це йдеться у санкційному списку на сайті МЗС Росії.

Серед 963 підсанкційних жителів США навпроти п'ятьох людей стоїть позначка "помер/ла".

МЗС зазначає, що щодо них діє "заборона в’їзду (до Росії) на постійній основі"

У списку серед померлих - екссенатор Джон Маккейн, ексконгресвумен Елсі Гастінгс, експерша заступниця директора ЦРУ Мелісса Дриско, екссуддя Стівен О’Ніл, колишній військовий Джеремі Сівітс.