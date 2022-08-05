Про це повідомив Центр протидії дезінформації в телеграмі.

"Російська пропаганда заперечує можливість контрнаступу українськими військовими. В якості начебто доказів того, що Україна не має можливості здійснювати контрнаступ на будь-якій ділянці лінії фронту, кремлівські медіа маніпулюють матеріалами західних ЗМІ", - зазначили в ЦПД.

Посилаючись на статті Financial Times, Libération, El País росіяни подають як доконаний факт власний висновок про те, що Україна нібито не розраховує отримати достатньо зброї від міжнародних партнерів і не планує контрнаступу.

"Насправді ж перераховані медіа пишуть про те, як важке озброєння, яке поставляє (або планує поставляти) Україні та чи інша країна, може змінити ситуацію на полі бою", - наголосили в Центрі протидії дезінформації.

Росія використовує механізм "констатації факту" та подає внутрішньому споживачу цю інформацію як безсумнівну.

"Зазначимо, що станом на 1 серпня ЗСУ деокупували 46 населених пунктів Херсонщини", - зауважили в Центрі при РНБО.

1 серпня в розвідці розповіли про перший важливий результат контрнаступу ЗСУ на Херсонщині: він змусив росіян перекидати війська з інших напрямків на Південь України.

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