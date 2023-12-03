РФ запускає хвилю дезінформації стосовно причин призупинки обмінів військовополоненими: яка їхня мета

Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

"Найближчим часом на пропагандистських каналах країни-агресорки буде запущена чергова хвиля дезінформації стосовно причин призупинки обмінів військовополоненими. Мета російських спецслужб - дестабілізувати ситуацію всередині українського суспільства та посіяти недовіру до державних органів, які займаються організацією обмінів полоненими", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з літа 2023 року, попри всі зусилля України з продовження гуманітарної місії повернення військовополонених, представники РФ систематично ускладнюють обмінний процес.

У штабі наголошують, що російська сторона готує звинувачення проти України, щоб виправдати свою бездіяльність.

Зокрема, Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими РФ готуються звинуватити у завищенні вимог щодо формули обміну та намір повернути військовослужбовців усіх без винятку підрозділів, зокрема тих, кого найбільше цькує російська пропаганда.

РФ продовжує порушувати всі норми міжнародного гуманітарного права, використовуючи тему полонених для інформаційно-психологічних операцій проти українського суспільства, особливо проти родин полонених та зниклих безвісти.

"З нашого боку в перемовному процесі нічого не змінилося відтоді, як нам вдавалося повертати додому до понад 300 наших оборонців щомісяця. Намагання протилежної сторони виправдатися, а не продовжувати гуманітарну місію з обміну полоненими, свідчить про те, що їх мало турбує доля великої кількості російських військовополонених, які потрапили в полон на чужій землі, особливо під час останніх "мʼясних штурмів", а також їхніх родин", - зазначають у Коордштабі.