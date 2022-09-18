Про це повідомляє міноборони Британії у twitter.

Британська розвідка констатує, що з 24 лютого 2022 року Росія застосувала кілька тисяч ракет великої дальності проти України. При цьому за останні сім днів РФ посилила удари по цивільній інфраструктурі навіть там, де вона не відчуває негайного військового ефекту. Зокрема, такими були атаки по електромережі та дамбі на річці Інгулець у Кривому Розі.

"Стикаючись із невдачами на передовій, Росія, ймовірно, розширила локації, по яких вона готова завдати ударів, намагаючись прямо підірвати моральний дух українського народу та уряду", - дійшли висновку в британській розвідці.

15 вересня окупанти завдали ракетного удару по Кривому Рогу та пошкодили гідротехнічні споруди.

Оперативне командування "Південь" повідомило, що росіяни били по Кривому Рогу ракетами "Кинджал".

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