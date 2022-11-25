Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація суттєво не змінилася, ознак формування ворогом наступальних угруповань не виявлено.

"Республіка Білорусь продовжує підтримувати збройну агресію РФ проти України, надаючи їй інфраструктуру, територію та повітряний простір", - зазначає Генштаб.

На Сіверському напрямку в прикордонних районах Брянської та Курської областей ворог продовжує прикривати ділянки російсько-українського кордону та вчиняти провокації.

На Слобожанському напрямку росіяни били з мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Висока Яруга, Стрілеча, Стариця, Огірцеве, Вовчанськ, Амбарне, Фиголівка та Дворічна Харківської області.

На Куп'янському та Лиманському напрямках окупанти ведуть активну оборону на захоплених раніше рубежах, стріляють із танків і ствольної артилерії, зокрема, в районах населених пунктів Берестове, Кислівка, Табаївка і Вишневе на Харківщині, а також Новоселівське, Стельмахівка, Макіївка і Площанка Луганської області та Торське на Донеччині.

На Бахмутському та Авдіївському напрямках загарбники зосередилися на веденні наступу та обстріляли з танків і всього спектру артилерії райони населених пунктів Верхньокам'янське, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Андріївка, Красногорівка, Бердичі, Авдіївка, Первомайське, Невельське та Мар'їнка Донецької області.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог активно оборонявся і обстріляв із танків і різнокаліберної артилерії українські позиції та райони населених пунктів Вугледар, Пречистівка, Нескучне, Времівка, Новопіль і Зелене Поле Донецької області та Ольгівське, Гуляйполе, Гуляйпільське і Чарівне на Запоріжжі.

На Криворізькому та Херсонському напрямках росіяни не припиняють обстрілів по районах населених пунктів Зміївка, Берислав, Токарівка, Микільске, Антонівка, Чорнобаївка, Білозерка, Велетенське Херсонської області та міста Херсон.

"Противник продовжує зазнавати втрат, зокрема і в центрах підготовки перед відправкою в район ведення бойових дій на території України. Так, зокрема, у населеному пункті Деревная Брестської області республіки Білорусь, 22 листопада, внаслідок порушення заходів безпеки в нічний час один окупант загинув та один отримав поранення", - повідомляє Генштаб.

Авіація ЗСУ з початку доби завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, а також 3 удари по позиціях ворожих зенітно-ракетних комплексів.

Українські ракетники та артилеристи впродовж доби вразили пункт управління та 5 районів зосередження особового складу і ОВТ ворога.

Раніше міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що ЗСУ мають усі переваги для продовження наступу на армію РФ взимку.

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