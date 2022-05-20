РФ завдала ракетний удар по Харкову. У місті пожежа

Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на ДСНС регіону.

Росія завдала ракетний удар по Київському району Харкова. У місті пожежа.

Місцева влада станом на 20:45 не поширила інформацію про постраждалих та наслідки ракетного удару.

Ввечері 20 травня у Миколаєві пролунали вибухи.

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