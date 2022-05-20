РФ завдала ракетний удар по Харкову. У місті пожежа
Ввечері 20 травня у Харкові пролунали вибухи через ракетний удар РФ
Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на ДСНС регіону.
Росія завдала ракетний удар по Київському району Харкова. У місті пожежа.
Місцева влада станом на 20:45 не поширила інформацію про постраждалих та наслідки ракетного удару.
- Ввечері 20 травня у Миколаєві пролунали вибухи.
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