РФ завдала ракетного удару по Одещині: є влучання у рекреаційну інфраструктуру
РФ завдала ракетного удару по Білгород-Дністровському району: влучили у рекреаційну інфраструктуру, де виникла пожежа
Про це пише очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.
"Надвечір російські терористи атакували Білгород-Дністровський район ракетами. На жаль, є влучання в рекреаційну інфраструктуру. На місці здійнялася пожежа, яку швидко ліквідували", - йдеться у дописі.
Очільник ОВА підкреслив, що постраждалих серед цивільних немає.
- Нагадаємо, у ніч на 17 вересня російські терористи завдали ракетних ударів по місту Харків. Крім того, на Одещині є влучання по сільськогосподарським угіддям і зерносховищу.
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