РФ завдала ракетного удару по Одещині з території тимчасово окупованого Криму
Російські окупанти нанесли ракетний удар по Одещині з окупованого Криму, одну з двох ракет знищено силами протиповітряної оборони
Про це повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук у телеграмі.
"Одещина. Ракетна атака ворога. Удар з території тимчасово окупованого Криму. Одну ракету "онікс" знищено силами ППО, друга влучила у відкриту місцевість", - пише Братчук.
Наразі повідомляється, що постраждалих немає.
- Росіяни з 05:00 1 вересня обстрілюють окупований Енергодар з автоматів і мінометів, є влучання в цивільні об’єкти й постраждалі.
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