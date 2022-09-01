РФ завдала ракетного удару по Одещині з території тимчасово окупованого Криму

Про це повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук у телеграмі.

"Одещина. Ракетна атака ворога. Удар з території тимчасово окупованого Криму. Одну ракету "онікс" знищено силами ППО, друга влучила у відкриту місцевість", - пише Братчук.

Наразі повідомляється, що постраждалих немає.

Росіяни з 05:00 1 вересня обстрілюють окупований Енергодар з автоматів і мінометів, є влучання в цивільні об’єкти й постраждалі.

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