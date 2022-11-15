Про це повідомив очільник Волинської ОВА Юрій Погуляйко у Telegram.

"Маємо влучання по об‘єкту енергетичної інфраструктури в Ковельському районі. Інформацію про потерпілих з‘ясовуємо", - написав він.

Погуляйко закликав жителів регіону підготуватися до перебоїв зі світлом.

"У зв‘язку з цим на Волині можливі перебої з електропостачанням. Запасіться усім необхідним: вода, ліхтарики, павербанки тощо. Повідомте про це всіх, хто не користується соцмережами, щоб вони теж були готові", - підсумував очільник ОВА.