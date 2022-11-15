РФ завдала удару по об'єкту інфраструктури на Волині: можливі перебої зі світлом
15 листопада російська армія завдала удару по об'єкту енергетичної інфраструктури у Ковельському районі Волинської області
Про це повідомив очільник Волинської ОВА Юрій Погуляйко у Telegram.
"Маємо влучання по об‘єкту енергетичної інфраструктури в Ковельському районі. Інформацію про потерпілих з‘ясовуємо", - написав він.
Погуляйко закликав жителів регіону підготуватися до перебоїв зі світлом.
"У зв‘язку з цим на Волині можливі перебої з електропостачанням. Запасіться усім необхідним: вода, ліхтарики, павербанки тощо. Повідомте про це всіх, хто не користується соцмережами, щоб вони теж були готові", - підсумував очільник ОВА.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.98
Купівля 39.98Продаж 40.64
-
EUR
Купівля 40.16Продаж 41.26
- Актуальне
- Важливе