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Війна з Росією: хроніка
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Оновлено

РФ знову вдарила ракетами по Україні 29 грудня: на Черкащині зруйновано будинки, 8 людей постраждали

29 грудня, 2023 п'ятниця
17:02
Війна з Росією Черкащина, обстріл

Росія продовжує терор України, після обіду п'ятниці, 29 грудня, ворог вдарив по Черкаській області

Про це повідомив заступник керівника ОП Олексій Кулеба.

Внаслідок нової повітряної атаки росіян постраждало місто Сміла Черкаської області. За попередньою інформацією, 6 людей постраждали, 1 у важкому стані. Також пошкоджені 12 приватних будинків.

"Влучання ворожої ракети по приватних будинках. На місці працюють всі екстрені служби, представники влади. Людям оперативно надається допомога. Всі будинки будуть відремонтовані й відновлені", - йдеться у повідомленні.

Згодом в МВС заявили, що кількість постраждалих зросла.

"Попередньо, вісім постраждалих, з них одна дитина. Також пошкоджений 51 приватний будинок", - йдеться у повідомленні.

Там додали, що рятувальники продовжують обстеження зруйнованих будівель.

Ракетний удар стався в районі 14:46 - 15:50, коли у Черкаській області оголошували повітряну тривогу, а Повітряні сили повідомляли про рух ракет.

  • У ніч на 29 грудня Росія запустила кілька груп "шахедів", які атакували Україну, а під ранок терористи запустили ракети. Окупанти вдарили по багатоповерхівках, навчальних закладах, торговельному центру та пологовому. Відомо про понад 100 поранених та 22 загиблих.
Україна
російська армія
Черкащина
Військові новини
ракетний удар
воєнні злочини Росії
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