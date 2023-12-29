РФ знову вдарила ракетами по Україні 29 грудня: на Черкащині зруйновано будинки, 8 людей постраждали

Про це повідомив заступник керівника ОП Олексій Кулеба.

Внаслідок нової повітряної атаки росіян постраждало місто Сміла Черкаської області. За попередньою інформацією, 6 людей постраждали, 1 у важкому стані. Також пошкоджені 12 приватних будинків.

"Влучання ворожої ракети по приватних будинках. На місці працюють всі екстрені служби, представники влади. Людям оперативно надається допомога. Всі будинки будуть відремонтовані й відновлені", - йдеться у повідомленні.

Згодом в МВС заявили, що кількість постраждалих зросла.

"Попередньо, вісім постраждалих, з них одна дитина. Також пошкоджений 51 приватний будинок", - йдеться у повідомленні.

Там додали, що рятувальники продовжують обстеження зруйнованих будівель.

Ракетний удар стався в районі 14:46 - 15:50, коли у Черкаській області оголошували повітряну тривогу, а Повітряні сили повідомляли про рух ракет.