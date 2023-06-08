Про це ВВС розповів російський дипломат Олександр Шульгін.

"Київський режим не тільки завдав масованих артилерійських ударів по греблі в ніч на 6 червня, а й навмисно підняв рівень води в Каховському водосховищі до критичної позначки", – сказав він.

6 червня Україна поінформувала МКС про підрив росіянами Каховської ГЕС. Відомо, що Міжнародний суд ООН з 6 по 14 червня 2023 року проведе публічні слухання у справі щодо порушення Росією щонайменше двох конвенцій: 6 та 12 червня виступатиме юридична команда України, 8 та 14 червня – Росії.

Варто зазначити, що видання The New York Times із посиланням на інженерно-технічних фахівців та спеціалістів із боєприпасів вказало на докази того, що окуповану росіянами Каховську ГЕС було підірвано зсередини.