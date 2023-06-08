РФ звинуватила Україну в підриві Каховської ГЕС у Міжнародному суді ООН, - російський дипломат
Росія 8 червня звернулася до Міжнародного кримінального суду і звинуватила Україну в знищенні Каховської ГЕС артилерійськими ударами
Про це ВВС розповів російський дипломат Олександр Шульгін.
"Київський режим не тільки завдав масованих артилерійських ударів по греблі в ніч на 6 червня, а й навмисно підняв рівень води в Каховському водосховищі до критичної позначки", – сказав він.
6 червня Україна поінформувала МКС про підрив росіянами Каховської ГЕС. Відомо, що Міжнародний суд ООН з 6 по 14 червня 2023 року проведе публічні слухання у справі щодо порушення Росією щонайменше двох конвенцій: 6 та 12 червня виступатиме юридична команда України, 8 та 14 червня – Росії.
Варто зазначити, що видання The New York Times із посиланням на інженерно-технічних фахівців та спеціалістів із боєприпасів вказало на докази того, що окуповану росіянами Каховську ГЕС було підірвано зсередини.
- 6 червня росіяни підірвали дамбу Каховської ГЕС. Докладно про це читайте за посиланням.
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