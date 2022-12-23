Рига виділить 200 тис. євро на відновлення водопостачання у Миколаєві

Про це повідомили у Миколаївводоканалі.

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь спільно з міським головою Миколаєва Олександром Сєнкевичем звернулися до Асоціації міст країн Балтії з проханням допопогти миколаївцям. Після ухваленого рішення вже найближчим часом за надані кошти Миколаївводоканал планує придбати сучасне обладнання для ремонту мереж.

"Для світової спільноти не таємниця, що російські терористи влаштували миколаївцям справжній геноцид. Навмисно зруйнували водогін Дніпро-Миколаїв та насосну станцію водопроводу. Вже 9 місяців містяни вимушено отримують централізовано воду, яка зовсім не придатна для споживання", - нагадали у водоканалі.

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