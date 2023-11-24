"Рік Дракона": Нацбанк презентував пам'ятну монету, присвячену ЗСУ

Про це повідомила пресслужба НБУ.

"Для нас 2024-й – це передусім рік продовження боротьби, героїзму та мужності наших воїнів, які зустрінуть його на фронті, захищаючи Україну. Тому нова пам'ятна монета "Рік Дракона" міститиме також шеврон Збройних Сил України як символ відваги та сили наших захисників", - ідеться у повідомленні.

Монету номіналом 5 гривень випустили тиражем у 80 тис. штук. Придбати її можна з 24 листопада в інтернет-магазині нумізматичної продукції Національного банку. Пізніше її також продаватимуть банки-дистриб'ютори.

"На реверсі в центрі зображено стилізований символ східного календаря 2024 року – дракона. Праворуч на драконі – шеврон Збройних Сил України", - розповіли в НБУ.

"На аверсі по колу зображені 12 символів східного календаря, в центрі кола – стилізований годинник зі стрілкою, що вказує на дракона", - додали там.