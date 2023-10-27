"Відображає унікальність української мови": НБУ випустив срібну пам'ятну монету
В Україні ввели в обіг срібну пам’ятну монету "Українська мова". Придбати її можна з 27 жовтня в інтернет-магазині нумізматичної продукції Нацбанку
Про це повідомила пресслужба НБУ.
"Срібна пам'ятна монета, яку ми вводимо сьогодні в обіг, відображає унікальність та феноменальність української мови. Саме мова в надскладний момент історії України стала фундаментом нашого єднання, нашою зброєю. Сьогодні українською мовою промовляє дух свободи, який вражає весь світ. І українською прозвучить на весь світ таке бажане слово "перемога", - сказав заступник голови НБУ Олексій Шабан.
Монету номіналом 10 грн виготовлено зі срібла 925 проби. Її тираж – до 5 тисяч штук, перша тисяча вже доступна для продажу в інтернет-магазині. Крім того, з листопада ця срібна пам'ятна монета буде поступово реалізовуватися банками-дистриб'юторами. Монета продовжує серію "Духовні скарби України", над дизайном працювали художники Володимир Таран, Олександр Харук і Сергій Харук.
- 27 жовтня також відбувся Радіодиктант національної єдності, в якому зокрема взяла участь команда НБУ. Текст для диктанту написала лавреатка Шевченківської премії Катерина Калитко.
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