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Рік найбільшої крадіжки

Григорій Маленко
2 січня, 2023 понедiлок
14:06
Погляд Григорій Маленко

У кожної нормальної людини на планеті вкрали рік на користь амбіцій декількох диктаторів, які мріють про континентальне чи світове володарювання

2022 рік — це рік найбільшої крадіжки в новітній історії людства. У кожної нормальної людини на планеті вкрали рік на користь амбіцій декількох диктаторів, які мріють про континентальне чи світове володарювання.

Путін мріє захопити Україну та принести війну на західну частину європейського континенту. Щоб ствердити Росію, як головну військову і політичну силу в цій частині світу. Китай на чолі з імператором Сі спокійно вичікуючи продовжує мріяти про світове володарювання і не привертаючи особливої уваги — створює точки напруги по всій східній Азії. Іран постачає зброю Росії, традиційно погрожує Ізраїлю та своїм мусульманським сусідам ракетами, безпілотниками та потенціалом отримати ядерну зброю.

Крім загрози демократичному устрою, і Росія, і китайські комуністи, і режим аятолл несуть світу образ мислення в кращому випадку початку 20 століття

Провідні суспільства та економіки світу вимушені відриватися від розв'язання глобальних проблем на користь необхідності вести війну за своє виживання. Бо Китай, Росія та Іран загрожують не тільки Україні, Тайваню чи Близькому Сходу. Вони загрожують всьому світу. Бо крім загрози демократичному устрою, і Росія, і китайські комуністи, і режим аятолл несуть світу образ мислення в кращому випадку початку 20 століття.

Ми вимушені виробляти танки, гармати та ракети, вимушені витрачати час на війну, хоча могли б боротися із забрудненням довкілля та змінами клімату. А зараз вимушені перебудовувати промисловість і енергетику під потреби війни.

Світ міг інвестувати цей час та гроші в медицину: боротьбу з раком, з хворобою Альцгеймера або іншими, що скорочують тривалість та якість життя людей. Замість цього ми вкладаємо в необхідність захистити себе від навіжених, отруєних пропагандою зомбі, що хочуть нас вбити

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Світ міг інвестувати цей час та гроші в медицину: боротьбу з раком, з хворобою Альцгеймера або іншими, що скорочують тривалість та якість життя людей. Замість цього ми вкладаємо в необхідність захистити себе від навіжених, отруєних пропагандою зомбі, що хочуть нас вбити.

Ми могли б боротися з голодом та нестачею води в найменш розвинених куточках світу. А замість цього змушені вигадувати різні формули, щоб просто довезти українське зерно до Африки та не дати мільйонам людей померти від голоду.

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Або ми могли б ще більше інвестувати в вивчення Космосу, про що мріє вся прогресивна частина людства. Але замість цього ми знову будемо виробляти все більше і більше зброї та ракет просто для того, щоб нас не вбили.

Нарешті, ми могли б боротися з глобальною бідністю та нерівністю, але диктатури, які хочуть диктувати світу свою «волю» силою зброї та насилля — вкрали у нас 2022 рік.

2022 рік, який вони у нас вкрали, вчить нас лише одному — у наступному 2023 ми маємо їх зупинити

Росія та ті, хто її підтримує — це як нацисти, фашисти та більшовики першої половини XX століття. Роблять все, щоб вкрасти у людства нормальне мирне майбутнє. І 2022 рік, який вони у нас вкрали, вчить нас лише одному — у наступному 2023 ми маємо їх зупинити.

Повернути назад втрачений час і життя людей, яких вбили диктатури, ми не зможемо. Але після перемоги та приборкання цих диктатур — ми зможемо рухатися далі.

Чого я всім нормальним людям і бажаю. Най 2023 рік складеться позитивно для нас. І буде руйнівним для крадіїв.

Джерело

Про автора. Григорій Маленко, громадський діяч, політик, голова фракції "Голос" у Київраді

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