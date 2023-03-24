Відео Головнокомандувач ЗСУ опублікував у telegram.

За словами Залужного, 24 березня минулого року, Збройні сили України завдали ракетного удару по базі ворога у морському порту тимчасово окупованого Бердянська. Великі десантні кораблі "Орськ", "Цезарь Кунніков", "Новочеркаськ" отримали пошкодження, "Саратов" було знищено.

"Міф про невразливість російського флоту зруйновано влучними ударами ЗСУ. Це ще раз довело неспростовний факт: на українській землі ворог не знатиме спокою – ні на суші, ні на воді", - написав Головнокомандувач.