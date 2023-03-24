Рік тому ЗСУ знищили один з флагманів флоту РФ у Бердянську. Залужний показав відео
Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний нагадав, що рік тому було завдано ракетного удару по базі ворога в морському порту тимчасово окупованого Бердянська Запорізької області
Відео Головнокомандувач ЗСУ опублікував у telegram.
За словами Залужного, 24 березня минулого року, Збройні сили України завдали ракетного удару по базі ворога у морському порту тимчасово окупованого Бердянська. Великі десантні кораблі "Орськ", "Цезарь Кунніков", "Новочеркаськ" отримали пошкодження, "Саратов" було знищено.
"Міф про невразливість російського флоту зруйновано влучними ударами ЗСУ. Це ще раз довело неспростовний факт: на українській землі ворог не знатиме спокою – ні на суші, ні на воді", - написав Головнокомандувач.
- Сили оборони України з 24 лютого 2022 року по 24 березня 2023 року ліквідували близько 169 тисяч 170 російських загарбників, при цьому за минулу добу - 1020 осіб.
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