Хроніка московського піке

Вчора московія святкувала день народження "царя" і поганих новин начебто спеціально не видавали А добрим хвалитися було нічим. День надзвичайно порожній. Як і цар.

Хіба що Пєсков умовно підтвердив про суперечки у команді ліліпутіна: "Є робочі суперечки: про економіку, про хід (спеціальної) військової операції (в Україні). Є суперечки про освітню систему. Це (все) частина нормального робочого процесу, і це не є ознакою будь-якого розколу".

Героїчна Україна

Верховна Рада ухвалила за основу проєкт державного бюджету України на 2023 рік. Я думаю, це найбільш об'ємне, підкріплене цифрами й висновками, що логічно пояснюються, керівництво до дії, було б бажання. Отже, бюджет реалістичний з огляду на обіцяну США допомогу. МВФ, напевно, також "впишеться". Та й від ЄС не багато що вимагається.

Прем'єр дав основні показники держбюджету 2023 року:

• 1,1 трлн грн доходів загального фонду

• 2,3 трлн грн видатків загального фонду

• Покриття дефіциту коштом макрофінансової допомоги міжнародних партнерів та продажу військових облігацій

• 16% витрат на соціальні програми підтримки українців, у тому числі на виплати пенсій та адаптацію ветеранів

• 7% – на медицину

• 6,2% – на освіту

• 24 млрд грн додаткової дотації для місцевих бюджетів для компенсації витрат через війну

• Щонайменше 19,4 млрд грн – до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії

• Продовження дії програм підтримки бізнесу: кредити "5-7-9%" та гранти.

Кличко заявив про початок опалювального сезону для соціальної сфери вже у п'ятницю. Глава НАК "Нафтогаз України" розкритикував цю дію. І цілком слушно. Економити енергоресурси потрібно.

Андрія Пишного очікувано призначили головою НБУ. Очікується тісніша співпраця Мінфіну, Кабміну та НБУ. Сподіваюся, без друкарського верстата наскільки це можливо.

Валютні резерви НБУ у вересні впали на $1.5 млрд до $23.9 млрд. Це стало наслідком затримки надходження допомоги від ЄС. Ці європейські "соплежуї" самі винні у бідах ЄС. Збудували бюрократію європейського масштабу і не здатні швидко та ефективно приймати навіть прості та дуже необхідні для єдиної Європи рішення. ЄС виділить Україні €2 млрд.

Зазначу, що чисті валютні резерви скоротилися лише на $0.7 млрд. Оскільки Україна зробила черговий платіж МВФ у сумі $625 млн. Підписання з МВФ нової кредитної програми поки що теж гальмує. І варто прискоритися, поки до них за допомогою не вишикується черга з економік, що страждають від світової рецесії. А це видається неминучим.

Макрон: ЄС створить фонд €100 млн, який дозволить Україні безпосередньо купувати зброю в Європі Цифра символічна.

Прем'єр-міністр Польщі запропонував нарешті почати ділити заморожені російські активи в сумі $350 млрд між Україною та ЄС.

Міжнародні новини

Роздрібні продажі у Німеччині впали на 4.3% р/р або на 1.3% м/м. Дані за вирахуванням інфляції, тобто зростання цін "з'їло" все номінальне зростання роздрібних продажів.

Halifax: Ціни на житло у Великій Британії впали на 0.1%, зростання за рік на 9.9%.

США вводять нові обмеження на експорт продукції до Китаю. Штати прагнуть уповільнити модернізацію китайських збройних сил.

Ринкові новини

Дані щодо ринку праці США виявилися трохи вищими за очікування. Але цього виявилося достатньо, щоб спровокувати зміну думки ринку щодо поведінки ФРС – очікування стали жорсткішими. А це збільшує ймовірність рецесії до практично неминучої. А це, своєю чергою, призвело до падіння акцій.

Credit Suisse запустив зворотний викуп облігацій на $3 млрд. Банк також продає чи скорочує частки у дочірніх компаніях. Це підтримало зростання акцій банку – сьогодні вони зросли на 14%.

FTX випускатиме власні криптовалютні дебетові карти Visa (V) у 40 країнах світу.

FedEx (FDX) приблизно 21 жовтня оголосить про зниження прогнозів. Компанія бачить зменшення кількості замовлень на святковий сезон.

Фінансовий ринок

Ринок акцій, схоже, учора змирився з майбутньою рецесією — фондові індекси впали на 3%. Чекаємо на капітуляцію в прогнозах щодо прибутку американського бізнесу в ході майбутнього сезону звітності. Що підштовхне до капітуляції інвесторів в акції. Нафта вчора подорожчала в середньому на 4%, наближаючись до $100. Це небезпечна контроверсія у динаміці цін на нафту до ситуації у світовій економіці, що вийде боком для нафтовидобувних країн. Мідь адекватно подешевшала. Тут немає картельної змови й тому діють закони ринку – рецесія знижує попит та ціну сировини. Долар США учора подорожчав. Ринок впевнений що у майбутньому, через місяць, ФРС підвищить ставку на 0.75%. Хоча звіт з інфляції в США 13 жовтня може змінити цю оцінку. Держоблігації США та золото вчора теж подешевшали, але вже не так помітно. Вони поступово починають працювати як захисний актив та буфер.

Динаміка фондових індексів у 2022 році

HUGS’A (25.0%)

HUGS'INDEX (32.2%)

HUGS’30 (value) (19.3%)

HUGS’40 (growth) (40.0%) DIA (19.4%)

SPY (23.6%) QQQ (32.4%)

Активна стратегія HUGS'ON'9 (14.2%)

* () – у дужках даються негативні значення.

Джерело

Про автора: Ерік Найман – український економіст, фінансовий аналітик, автор книг з інвестування.

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