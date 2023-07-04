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Ексклюзив

Рішення повернути довоєнне оподаткування бізнесу є абсолютно очевидним, - Гетманцев

4 липня, 2023 вiвторок
16:31
Суспільство Данило Гетманцев

Данило Гетманцев, народний депутат України, голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики, доктор юридичних наук, професор, зазначив, що поновлення податку для бізнесу 5% з обороту принесе у державний бюджет 1,5 млрд грн прямих надходжень щомісяця

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Рішення про повернення довоєнного оподаткування бізнесу, мені здається, є абсолютно очевидним. Ми на початку війни зменшили податки, такий режим проіснував півтора року. Однак за цей час ми увійшли в іншу стадію війни, видатки на армію зростають майже щодня: формуються нові бригади для наступу, поновлюється зброя бригад, які вже на фронті, на жаль, у нас є втрати, це також виплати держави, лікування поранених також коштує грошей – видатки зростають. Держава не може собі дозволити далі продовжувати такий пільговий режим для бізнесу", - пояснив професор.

Нардеп додав, що ці вимоги містяться у меморандумі МВФ, який також вимагає поновлення довоєнного оподаткування, тому Верховна Рада підтримала законопроєкт № 8401, який повернув довоєнні податки.

"Фінансова альтернатива поновленню довоєнних податків використовується у повному обсязі. Щоб було зрозумільше, наведу цифри. Ми сьогодні армію фінансуємо за рахунок податків лише на дві третини від потреб, ще одну третину ми запозичаємо на внутрішньому ринку через облігації, а всі інше, тобто пенсії, медики, освітяни, допомога бізнесу та інші видатки бюджету – це все фінансується нашими партнерами. У нас значно збільшується державний борг. Ми дуже вдячні партнерам за безпрецедентну фінансову допомогу, а це понад $52 млрд з початку війни", - сказав Данило Гетманцев.

Гетманцев зауважив, що і вимога партнерів щодо повернення довоєнного оподаткування є абсолютно слушною, також є слушною і вимога до себе – виплачувати розумну частину зі свого прибутку на своє ж виживання, фінансуючи нашу армію.

"Ми ввели податок для бізнесу на 2% з обороту замість 5%, зараз мова йде про повернення до 5% або про надзвичайну систему, якщо ліміт 5% перевищується. Якщо говорити конкретно про цю пропозицію, то держава отримає 1,5 млрд грн прямих надходжень щомісяця, не зважаючи на непрямі надходження. Також з 1 липня у нас поновилася ставка на пальне і від цього бюджет отримає 20 млрд грн, а це 7-8 бригад, які можна профінансувати. Якщо ці всі гроші порахувати в озброєння та у нашу здатність встояти, то це величезні надходження до бюджету нашої армії. Це обґрунтовані рішення й альтернативи ми не маємо на сьогодні", - підсумував голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики.

  • Раніше голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев розповів, що Україна з 1 липня планує повернути довоєнну систему податків та перевірки бізнесу.
  • 30 червня Верховна Рада України ухвалила податковий законопроєкт №8401, який передбачає скасування єдиного податку у 2% з 1 серпня 2023 року
Економіка
Україна
Верховна Рада
податки
бізнес
Війна з Росією
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