Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"Насправді, про відступ росіян з правого берега Дніпра та з Херсона було зрозуміло ще в липні. І це нарешті дійшло до російських генералів. Звісно, я вважаю, що рішення про відступ російських військ ухвалив саме Путін, а не Шойгу з Суровікіним. Вони ніколи б не наважилися оголосити таке рішення. Путіну доповідали катастрофічну ситуацію з логістикою. Тому відповідне рішення було ухвалене", - пояснив Самусь.

Військовий експерт наголосив, що на правому березі Дніпра знаходиться велике угруповання російських військ.

"Якби росіяни хотіли б зберегти своє угруповання на правому березі Дніпра та в Херсоні, то зробили б це ще в липні. А так вони втратили величезну кількість особового складу. Оскільки на правому березі Дніпра знаходилось і ще знаходиться величезне угруповання російських військ", - додав він.

9 листопада міністр оборони Росії Сергій Шойгу оголосив, що російські війська відходять на лівий берег Херсонської області

Депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань заявив, що в російських окупантів розпочався обвал всієї лінії фронту на правому березі Дніпра

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