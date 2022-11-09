Рішення про відступ російських військ з Херсона ухвалив Путін, - військовий експерт Самусь
Військовий експерт Михайло Самусь переконаний, що рішення про відступ російських військ з правого берега Дніпра та міста Херсона ухвалював особисто Путін
Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"
"Насправді, про відступ росіян з правого берега Дніпра та з Херсона було зрозуміло ще в липні. І це нарешті дійшло до російських генералів. Звісно, я вважаю, що рішення про відступ російських військ ухвалив саме Путін, а не Шойгу з Суровікіним. Вони ніколи б не наважилися оголосити таке рішення. Путіну доповідали катастрофічну ситуацію з логістикою. Тому відповідне рішення було ухвалене", - пояснив Самусь.
Військовий експерт наголосив, що на правому березі Дніпра знаходиться велике угруповання російських військ.
"Якби росіяни хотіли б зберегти своє угруповання на правому березі Дніпра та в Херсоні, то зробили б це ще в липні. А так вони втратили величезну кількість особового складу. Оскільки на правому березі Дніпра знаходилось і ще знаходиться величезне угруповання російських військ", - додав він.
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