Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна війна з Росією В окупантів розпочався обвал всєї лінії фронту на Херсонському напрямку, - депутат облради Хлань
Ексклюзив

В окупантів розпочався обвал всєї лінії фронту на Херсонському напрямку, - депутат облради Хлань

9 листопада, 2022 середа
13:59
війна з Росією

Депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань заявив, що в російських окупантів розпочався обвал всієї лінії фронту на правому березі Дніпра

Про це він повідомив в етері телеканалу "Еспресо"

"Сьогодні в росіян фактично розпочався обвал всієї лінії фронту на Херсонському напрямку і вони почали масовий відхід. На Бериславському напрямку окупанти зникли в низці населених пунктів. Тобто окупантів станом на зараз там немає. Росіяни масово відходять. Проте відходячи вони підривають мости", - розповів Хлань.

Депутат облради також додав, що окупанти намагаються посилити деякі позиції, щоб забезпечити безпечний відхід власних військ.

"Окупанти підривають мости для того, щоб призупинити натиск наших Збройних Сил. Також для того, щоб забезпечити свій відхід вони посилюють свої позиції в районі Нової Каховки та Козацького. Сьогодні вони намагаються посилювати деякі власні позиції, щоб стримати наступ ЗСУ та безпечно відійти з правого берега Дніпра", - додав він.

  • Окупанти звинуватили ЗСУ в обстрілі Каховської ГЕС з ракетних комплексів HIMARS. Також росіяни зазначають, що на ЛЕП Берислав - Каховка стався "теракт", в наслідок чого 10 населених пунктів Херсонщини без світла.
  • У Каховці загарбники шукають диверсійні групи та коригувальників вогню, а в Борівському та Щедрищеві проводять масові обшуки. Викрадених людей вивозять у невідомому напрямку.
  • Російські загарбники вивезли з тимчасово окупованої Херсонщини до російського міста Анапа ще 34 дитини.
  • Військові РФ, перевдягнуті у цивільний одяг, переміщують мирних жителів та укріплюють всередині Херсона позиції для ведення вуличних боїв.
  • Адміністрація президента РФ підготувала методички для російських пропагандистів, де зазначено, як треба розповідати про причини можливої втечі з Херсона. 
  • На тимчасово окупованій території Херсонської області російські загарбники примусово депортували дітей з інвалідністю та виселили літніх людей з пансіонату в Каховці.  

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Україна
російська армія
Херсон
ЗСУ
Херсонщина
окупанти
Читайте також:
5 листопада, 2022 субота
Виглядає так, що Росія знайшла для себе надійнішого та могутнішого союзника, ніж США для України, - Піонтковський
Автор Антін Борковський
6 листопада, 2022 неділя
Вперше за час війни Путін публічно відступив, - Піонтковський
8 листопада, 2022 вiвторок
Принцеса Норвегії відмовилась від своїх обов’язків через нареченого-шамана
Київ
+12°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.92
    Купівля 39.92
    Продаж 40.63
  • EUR
    Купівля 39.16
    Продаж 40.15
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, середа
9 листопада
15:13
Єврокомісія
Єврокомісія офіційно запропонувала виділити Україні 18 млрд євро
15:11
Посол ЄС в Україні долучився до радіодиктанту
Посол ЄС взяв участь у радіодиктанті національної єдності
15:09
хакери
Російські хакери розсилають листи з вірусами від імені Держспецзв'язку
15:06
Юрій Кармазін
Помер колишній народний депутат Юрій Кармазін
14:55
Принц Чарльз
Короля Чарльза ІІІ закидали яйцями під час візиту до Йоркшира
14:45
Військово-морські сили захопили в полон 11 окупантів під час контрнаступу на Херсонщині
На Херсонщині снаряд влучив у кафе, де обідали окупанти та окопувались неподалік
14:44
Сенат США
У США явка виборців нижча, ніж у 2018 році, але друга за показниками за понад 50 років, - BBC
14:40
Хосеп Гвардіола
"Це божевілля": Гвардіола розкритикував рішення провести ЧС-2022 посеред клубного сезону
14:35
Сингапур
Для туристів з інвалідністю склали топ-10 найзручніших міст світу
14:34
Ігор Конашенков
Нічна атака по Дніпру: в Міноборони РФ сказали, куди цілились окупанти
14:30
Окупанти, Херсон, Херсонщина
Російські окупанти на підступах до Каховської ГЕС посилили фортифікаційні споруди
14:29
туман
В Україні в четвер очікується туман, який значно погіршить видимість
14:15
озброєні люди біля офісу Укрнафти
Озброєні люди заблокували офіс Укрнафти. В СБУ заявили, що забезпечують передачу компанії до держвласності
14:03
Домагой Віда
Із екслідером "Динамо" у складі: Хорватія оприлюднила заявку на ЧС-2022
13:55
літак
Туреччина заборонила польоти літакам РФ із подвійною реєстрацією
13:55
підірвані мости на Херсонщині
Окупанти підірвали п’ять мостів на Херсонщині, щоб стримати ЗСУ, - депутат облради
13:51
Папа Римський Франциск
Папа Римський заявив, що війну в Україні неможливо закінчити "інфантильною логікою зброї"
13:42
переговори України з Росією
Іноземні партнери не схиляють українську владу до переговорів з Росією, - ЗМІ
13:34
дрон Shahed-136, атака росії по Києву 17 жовтня
РФ випустила по Україні вже понад 400 "шахедів", більшість знищили сили ППО
13:33
Єнс Столтенберг
Столтенберг назвав дату та місце наступного саміту НАТО
13:29
Микола Патрушев
Секретар російського радбезу Патрушев приїхав до Ірану. У Зеленського сказали, для чого
13:29
Ірландія
Ірландія підтримує якнайшвидший вступ України до ЄС - глава МЗС
12:58
12 годин поспіль російські хакери атакували суспільний мовник Латвії
Росія чинить кібератаки на енергетичні об'єкти в Україні: в СБУ оцінили загрозу
12:53
Велика Британія
Британія надішле ЗСУ намети з підігрівом і 25 тис. комплектів одягу для екстремальних холодів
12:48
КНДР вчергове запустила балістичну ракету малої дальності в бік Східного моря
12:43
Євген Пригожин
Ескалація на фронті та заклики Пригожина до "сталінських репресій" викликають паніку серед еліт в РФ, - Bloomberg
12:42
Ексклюзив
карта бойових дій
Карта бойових дій: 3–8 листопада. В очікуванні повернення Херсона
12:37
глава МЗС Кулеба прибув до Камбоджі
Вперше в історії України: глава МЗС Кулеба прибув до Камбоджі
12:37
Кирило Шевченко
Ексочільника Нацбанку Кирила Шевченка оголосили у міжнародний розшук, - САП 
12:37
Херсонська область
Гауляйтер Стремоусов заявив, що з Херсонщини "евакуювали" 80 тис. людей
12:28
Вибух
У Кривому Розі пролунав вибух, - ЗМІ
12:14
OPINION
Бутусов
Росія хоче перемовин
12:12
Бен Ходжес
"Крим - це приз": генерал США Ходжес спрогнозував, як розгортатиметься контрнаступ ЗСУ
12:10
Повітряні сили ЗСУ з початку доби знищили п'ять "шахедів" і один "Орлан-10"
12:07
Місця мінувань Маріуполя
Війська РФ мінують передмістя Маріуполя, - мерія
12:06
Ексклюзив
Косово - Сербія
Конфлікт Сербії та Косово посилився через агресію РФ проти України, - керівниця проєкту "Балканський оглядач" Іщенко
11:52
Ілюстративне фото
Буде чути вибухи: на Київщині відбудуться навчання для саперів
11:46
путін
У Кремлі сказали, чи збирається Путін відвідати Донбас
11:44
Бен Ходжес
Генерал Ходжес розповів, якою буде відповідь США на застосування Росією ядерної зброї
11:35
обстріл Нововоскресенського
Окупанти гатили по селу на Херсонщині та влучили у житловий будинок: є загиблий
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV