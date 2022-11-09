Про це він повідомив в етері телеканалу "Еспресо"

"Сьогодні в росіян фактично розпочався обвал всієї лінії фронту на Херсонському напрямку і вони почали масовий відхід. На Бериславському напрямку окупанти зникли в низці населених пунктів. Тобто окупантів станом на зараз там немає. Росіяни масово відходять. Проте відходячи вони підривають мости", - розповів Хлань.

Депутат облради також додав, що окупанти намагаються посилити деякі позиції, щоб забезпечити безпечний відхід власних військ.

"Окупанти підривають мости для того, щоб призупинити натиск наших Збройних Сил. Також для того, щоб забезпечити свій відхід вони посилюють свої позиції в районі Нової Каховки та Козацького. Сьогодні вони намагаються посилювати деякі власні позиції, щоб стримати наступ ЗСУ та безпечно відійти з правого берега Дніпра", - додав він.

Окупанти звинуватили ЗСУ в обстрілі Каховської ГЕС з ракетних комплексів HIMARS. Також росіяни зазначають, що на ЛЕП Берислав - Каховка стався "теракт", в наслідок чого 10 населених пунктів Херсонщини без світла.

У Каховці загарбники шукають диверсійні групи та коригувальників вогню, а в Борівському та Щедрищеві проводять масові обшуки. Викрадених людей вивозять у невідомому напрямку.

Російські загарбники вивезли з тимчасово окупованої Херсонщини до російського міста Анапа ще 34 дитини.

Військові РФ, перевдягнуті у цивільний одяг, переміщують мирних жителів та укріплюють всередині Херсона позиції для ведення вуличних боїв.

Адміністрація президента РФ підготувала методички для російських пропагандистів, де зазначено, як треба розповідати про причини можливої втечі з Херсона.

На тимчасово окупованій території Херсонської області російські загарбники примусово депортували дітей з інвалідністю та виселили літніх людей з пансіонату в Каховці.