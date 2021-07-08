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Головна війна з Росією Рішення щодо запобіжного заходу Медведчуку мають оголосити 9 липня

Рішення щодо запобіжного заходу Медведчуку мають оголосити 9 липня

8 липня, 2021 четвер
22:59
війна з Росією Віктор Медведчук

Рішення щодо продовження запобіжного заходу підозрюваному у держзраді лідеру ОПЗЖ Віктору Медведчуку оголосять орієнтовно о 8:30 ранку 9 липня

Про це повідомляє РБК-Україна.

Суддя Сергій Вовк після 12 годин засідання оголосив перерву до завтра.

Прокуратура просить суд продовжити домашній арешт Медведчуку ще на два місяці. 

Захист нардепа хоче замінити запобіжний на нічний домашній арешт. Адвокати заявляли відвід суддям  протягом засідання, але безрезультатно.

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Віктор Медведчук
домашній арешт
запобіжний захід
держзрада
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