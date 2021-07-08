Рішення щодо запобіжного заходу Медведчуку мають оголосити 9 липня
Рішення щодо продовження запобіжного заходу підозрюваному у держзраді лідеру ОПЗЖ Віктору Медведчуку оголосять орієнтовно о 8:30 ранку 9 липня
Про це повідомляє РБК-Україна.
Суддя Сергій Вовк після 12 годин засідання оголосив перерву до завтра.
Прокуратура просить суд продовжити домашній арешт Медведчуку ще на два місяці.
Захист нардепа хоче замінити запобіжний на нічний домашній арешт. Адвокати заявляли відвід суддям протягом засідання, але безрезультатно.
- Нагадаємо, 11 травня генпрокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у держзраді та замаху на розкрадання ресурсів у Криму двом народним депутатам України Віктору Медведчуку та Тараса Козака.
- 12 травня Медведчук прийшов для вручення йому підозри до Офісу генпрокурора.
- Печерський райсуд Києва відправив Медведчука під цілодобовий домашній арешт.
- 21 травня Київський апеляційний суд залишив без змін рішення про цілодобовий домашній арешт Віктора Медведчука.
- 7 липня суд продовжив розслідування справи Медведчука на пів року - до 11 листопада.
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