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Рішення у справі Костянтина Жеваго оголосять 30 березня

16 березня, 2023 четвер
18:36
Економіка Костянтин Жеваго

Суд французького міста Шамбері сьогодні, 16 березня, провів засідання щодо справи бізнесмена і мецената Костянтина Жеваго

Про це повідомила кореспондентка Еспресо у Франції. 

Засідання тривало близько двох годин. Суддя вислухала сторону захисту та представників прокуратури й заявила, що рішення буде оголошено 30 березня. 

Костянтин Жеваго наголосив, що довіряє французькій системі правосуддя та переконаний у справедливому рішенні. 

"Ми вислухали всі аргументи й сторони захисту, й французької прокуратури, яка представляла українську сторону. Суд розгляне аргументи обох сторін і безумовно винесе справедливе рішення", - сказав підприємець після судового засідання. 

Нагадаємо, ДБР звинувачує Костянтина Жеваго у розтраті чужих коштів. За висновками слідчих, у 2007-2014 роках банк "Фінанси і Кредит" виступив поручителем по кількох кредитах перед іноземними банками. Фірми, які ці кредити отримали, регулярно їх обслуговували, і у банків не було жодних претензій. Але у 2015 році НБУ несподівано для всіх увів у "Фінанси і Кредит" тимчасову адміністрацію. Через це іноземні банки перестрахувалися і примусово списали кошти з банку "Фінанси і Кредит" як поручителя. У цьому списанні коштів ДБР звинуватило Костянтина Жеваго, як бенефіціарного власника банку "Фінанси і Кредит". Юристи зазначають, що списання коштів відбулось вже після введення Нацбанком тимчасової адміністрації. В той час призначений акціонерами менеджмент банку був відсторонений від управління банком, тоді як сам Жеваго не був посадовою особою. Тому відповідати за списані з банку кошти мають ті, хто в той час управляв банком і мав тому запобігти, а це Фонд гарантування вкладів та призначена ним тимчасова адміністрація. 5 січня у суді міста Шамбері у Франції розглядалося клопотання Офісу генпрокурора та ДБР у справі Костянтина Жеваго. Суд постановив призначити докладний розгляд подання та зняв із Жеваго всі обмеження після внесення застави. Згодом на прохання французького прокурора судові засідання переносилися двічі. 
 

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бізнес
Костянтин Жеваго
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