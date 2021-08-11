Рішення знизити ціну на е/е для частини населення — погане, за це заплатить промисловість, — Святослав Павлюк

Таку позицію висловив Святослав Павлюк, виконавчий директор асоціації "Енергоефективні міста України" в ефірі програми Великий ефір Василя Зими на телеканалі "Еспресо".

"Я би звернув увагу на те, що вартість електроенергії на оптових ринках складає 1,70 - 2,30 грн/кВт-год. Тобто вартість електроенергії як товару є значно вищою. Це означає, що ми і далі будемо дотувати за рахунок промисловості та атомної генерації. На мою думку, це абсолютно паршиве рішення", — сказав Павлюк.

Він стверджує, що споживачі все одно заплатять за різницю в ціні на електроенергію.

Якщо зараз промисловість і непобутові споживачі платять десь в межах 3-3,40 грн грн/кВт-год, то я чув повідомлення про те, що вони вже з вересня можуть отримати 4,50 грн/кВт-год. Тобто вже є прайси, які виставлялися бізнесу в таких межах", — додав він.