Рішення знизити ціну на е/е для частини населення — погане, за це заплатить промисловість, — Святослав Павлюк
Уряд знизив ціну на електроенергію для споживачів, які споживають до 250 кВт на місяць, це погане рішення
Таку позицію висловив Святослав Павлюк, виконавчий директор асоціації "Енергоефективні міста України" в ефірі програми Великий ефір Василя Зими на телеканалі "Еспресо".
"Я би звернув увагу на те, що вартість електроенергії на оптових ринках складає 1,70 - 2,30 грн/кВт-год. Тобто вартість електроенергії як товару є значно вищою. Це означає, що ми і далі будемо дотувати за рахунок промисловості та атомної генерації. На мою думку, це абсолютно паршиве рішення", — сказав Павлюк.
Він стверджує, що споживачі все одно заплатять за різницю в ціні на електроенергію.
Якщо зараз промисловість і непобутові споживачі платять десь в межах 3-3,40 грн грн/кВт-год, то я чув повідомлення про те, що вони вже з вересня можуть отримати 4,50 грн/кВт-год. Тобто вже є прайси, які виставлялися бізнесу в таких межах", — додав він.
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Кабмін знизить тариф на електроенергію до 1,44 грн/кВт-год для домогосподарств, які споживають менше 250 кВт на місяць та залишить тариф на рівні 1,86 грн/кВт для усіх інших, повідомив під час засідання уряду прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
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