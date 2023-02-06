Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"



"Я припускаю, що ключовою причиною зміни риторики Ізраїлю щодо України є візит президента США Джо Байдена та серйозне ускладнення відносин між Іраном та Єрусалимом. Курс уряду Бенджаміна Нетаньягу змінився на більш конфронтаційний. Проте зараз ще важко сказати настільки Нетаньягу готовий далеко зайти у питанні допомоги Україні, а також завдавати ударів по ядерній програмі Ірану", - пояснив Семиволос.

Експерт наголосив, що США продовжують тиснути на Ізраїль в питанні військової допомоги України

"Зараз ми спостерігаємо певні ознаки зміни риторики уряду Ізраїлю. Також важливим моментом в контексті цієї ситуації є візит Ентоні Блінкена. Під час візиту Блінкена до Єрусалиму також звучало прохання надати Україні військову допомогу. Логіка тут дуже проста. Якщо США допомагають Ізраїлю, то Єрусалим повинен допомогти Україні", - додав він.