Риторика Ізраїлю щодо України змінилась після візиту Байдена, - експерт-міжнародник Семиволос
Директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос переконаний, що візит Джо Байдена змусив Ізраїль змінити позицію щодо надання Україні військової допомоги
Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"
"Я припускаю, що ключовою причиною зміни риторики Ізраїлю щодо України є візит президента США Джо Байдена та серйозне ускладнення відносин між Іраном та Єрусалимом. Курс уряду Бенджаміна Нетаньягу змінився на більш конфронтаційний. Проте зараз ще важко сказати настільки Нетаньягу готовий далеко зайти у питанні допомоги Україні, а також завдавати ударів по ядерній програмі Ірану", - пояснив Семиволос.
Експерт наголосив, що США продовжують тиснути на Ізраїль в питанні військової допомоги України
"Зараз ми спостерігаємо певні ознаки зміни риторики уряду Ізраїлю. Також важливим моментом в контексті цієї ситуації є візит Ентоні Блінкена. Під час візиту Блінкена до Єрусалиму також звучало прохання надати Україні військову допомогу. Логіка тут дуже проста. Якщо США допомагають Ізраїлю, то Єрусалим повинен допомогти Україні", - додав він.
- 1 лютого Бенджамін Нетаньягу заявив, що вивчає можливість надання Україні системи ППО "Залізний купол".
- Напередодні стало відомо, що Нетаньяху наказав переглянути політику щодо постачання Україні зброї. Він запевнив США, що не займатиме проросійську позицію.
- 4 лютого стало відомо, що прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу під час зустрічі з президентом Франції заявив, що готовий відправити в Україну "військові речі", але не готовий зайти надто далеко, щоб не спровокувати Росію.
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