Політик поділився деталями в етері телеканалу "Еспресо".

"Для росіян основне - це безпека, щоб вони безпечно грабували, мародерили, рейдували. Зараз риторика змінилася: окупанти в Криму у паніці - це відчувається. Немає нахабного самозадоволення. Ми бачимо, що росіяни бояться. І не зважаючи на те, що терор у Криму посилюється, кримчани святкують", - зазначив Чийгоз.

Нардеп додав, що російські окупанти у Криму поводять себе налякано.

"У Севастополі вже зʼявилися листівки, що треба шукати диверсантів. Окупанти скуповують консерви, йдуть на море у кросівках, щоб солоною водою змити сліди пороху. Це взагалі безглуздя якесь", - зауважив Ахтем Чийгоз.

Вранці 16 серпня у Джанкойському районі окупованого Росією Криму було чути вибухи і видно чорний дим. У міноборони РФ підтвердили вибухи на складі з боєприпасами.

За інформацією The New York Times, вибух на складах боєприпасів росіян у Джанкої організували українські спецпризначенці, які діють у тилу ворога.

17 серпня розвідка Британії спрогнозувала, якими для Росії будуть наслідки вибухів в окупованому Криму.

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