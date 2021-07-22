Рівень госпіталізацій через коронавірус перевищений у трьох областях

Про це свідчать оновлені дані Міністерства охорони здоров’я України.

Так, у Тернопільській області третій день поспіль "зеленому" рівню епідбезпеки не відповідає показник динаміки госпіталізацій. За останніми даними, він становить 110%.

Станом на 21 липня у двох областях цей показник при граничній нормі в 50% перевищено у Київській області (54,4%), Тернопільській області (110%) та Херсонській області (50,7%).

Попри те, що норма рівня загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим чи підозрою на COVID-19 повинна складати не більше ніж 50%, ці області все ще перебувають у "зеленій" зоні карантину.



Нагадаємо 21 липня в Україні зафіксовано 726 нових підтверджених випадків COVID-19 (з них дітей – 54, медпрацівників – 22).

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb