Рівень госпіталізацій через коронавірус перевищений у трьох областях
"Зеленій" зоні не відповідають показники в Тернопільській, Київській і Херсонській областях
Про це свідчать оновлені дані Міністерства охорони здоров’я України.
Так, у Тернопільській області третій день поспіль "зеленому" рівню епідбезпеки не відповідає показник динаміки госпіталізацій. За останніми даними, він становить 110%.
Станом на 21 липня у двох областях цей показник при граничній нормі в 50% перевищено у Київській області (54,4%), Тернопільській області (110%) та Херсонській області (50,7%).
Попри те, що норма рівня загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим чи підозрою на COVID-19 повинна складати не більше ніж 50%, ці області все ще перебувають у "зеленій" зоні карантину.
- Нагадаємо 21 липня в Україні зафіксовано 726 нових підтверджених випадків COVID-19 (з них дітей – 54, медпрацівників – 22).
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