Рівнозначно воєнними злочинами: Блінкен про масові поховання в Ізюмі

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен.

"У багатьох випадках це буде рівнозначно воєнним злочинам", - наголосив він.

За словами Блінкена, необхідно "створити доказову базу і задокументувати звірства, які були скоєні".

Також держсекретар повторив, що США не мають наміру оголошувати Росію державою-спонсором терору, бо це може мати "непередбачувані наслідки", а Вашингтон і так ухвалює відповідні практичні кроки.

16 вересня в деокупованому Ізюмі Харківської області розпочали ексгумацію тіл у місцях масового поховання. Ймовірно їх кількість перевищуватиме загиблих у Бучі на Київщині. Керівник Нацполіції Ігор Клименко повідомив, що там орієнтовно 445 могил.

Пізніше президент Литви Гітанас Науседа закликав усіма засобами допомагати Україні, щоб зупинити вбивства мирних жителів і війну. Глава МЗС Латвії Едгар Ринкевич заявив, що масові поховання в Ізюмі доводять те, що Росія є терористичною державою.

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