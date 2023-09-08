Різдво Пресвятої Богородиці: заборони та традиції
Як святкують Різдво Пресвятої Богородиці, які народні прикмети та коли слід відзначати свято за новим церковним календарем – читайте в матеріалі
Історія свята Різдва Пресвятої Богородиці
Марія народилася в Єрусалимі у Анни та Іоакима. У пари довго не було дітей. Якось Іоаким пішов у пустелю. Там він став там молитися до Господа й прохати про дітей. Після молитви до майбутніх батьків з'явився Ангел, який сповістив про швидку появу доньки.
Коли Різдво Пресвятої Богородиці за новим календарем
Фото: gettyimages
Свято Різдво Пресвятої Богородиці за юліанським календарем відзначалось кожного року 21 вересня. З переходом Православної церкви України на новий церковний календар, з 1 вересня 2023 року це свято відзначатимуть 8 вересня.
Що не можна робити на Різдво Пресвятої Богородиці
- забороняється сваритися
- забороняється відмовляти в допомозі
- забороняється працювати по дому
- жінкам заборонено брати в руки ножиці та голки
Що варто зробити в Різдво Пресвятої Богородиці
- піти в храм на службу
- поставити свічку
- помолитися
- в це свято збираються всією сім'єю за столом
- подавати щедру милостиню, допомогти нужденним.
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