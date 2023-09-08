Різдво Пресвятої Богородиці: заборони та традиції

Історія свята Різдва Пресвятої Богородиці

Марія народилася в Єрусалимі у Анни та Іоакима. У пари довго не було дітей. Якось Іоаким пішов у пустелю. Там він став там молитися до Господа й прохати про дітей. Після молитви до майбутніх батьків з'явився Ангел, який сповістив про швидку появу доньки.

Коли Різдво Пресвятої Богородиці за новим календарем

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Свято Різдво Пресвятої Богородиці за юліанським календарем відзначалось кожного року 21 вересня. З переходом Православної церкви України на новий церковний календар, з 1 вересня 2023 року це свято відзначатимуть 8 вересня.

Що не можна робити на Різдво Пресвятої Богородиці

забороняється сваритися

забороняється відмовляти в допомозі

забороняється працювати по дому

жінкам заборонено брати в руки ножиці та голки

Що варто зробити в Різдво Пресвятої Богородиці