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Різдво Пресвятої Богородиці: заборони та традиції

8 вересня, 2023 п'ятниця
09:00
Суспільство різдво пресвятої богородиці

Як святкують Різдво Пресвятої Богородиці, які народні прикмети та коли слід відзначати свято за новим церковним календарем – читайте в матеріалі

Історія свята Різдва Пресвятої Богородиці

Марія народилася в Єрусалимі у Анни та Іоакима. У пари довго не було дітей. Якось Іоаким пішов у пустелю. Там він став там молитися до Господа й прохати про дітей. Після молитви до майбутніх батьків з'явився Ангел, який сповістив про швидку появу доньки.

Коли Різдво Пресвятої Богородиці за новим календарем

різдво пресвятої богородиці

Фото: gettyimages

 

Свято Різдво Пресвятої Богородиці за юліанським календарем відзначалось кожного року 21 вересня. З переходом Православної церкви України на новий церковний календар, з 1 вересня 2023 року це свято відзначатимуть 8 вересня.

Що не можна робити на Різдво Пресвятої Богородиці

  • забороняється сваритися
  • забороняється відмовляти в допомозі
  • забороняється працювати по дому
  • жінкам заборонено брати в руки ножиці та голки

Що варто зробити в Різдво Пресвятої Богородиці

  • піти в храм на службу
  • поставити свічку
  • помолитися
  • в це свято збираються всією сім'єю за столом 
  • подавати щедру милостиню, допомогти нужденним.
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