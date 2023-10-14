Ризик втратити свої кораблі, ймовірно, змусить Росію не блокувати український експорт Чорним морем, - британська розвідка

Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.

Зазначається, що після серії ударів у серпні та вересні російський Чорноморський флот швидше за все подвоїв свою оборону. Росія перевела свої кораблі та підводні човни із Севастополя до Новоросійська.

Попри атаки українських безпілотників на кораблі РФ, Чорноморський флот продовжує тренуватися, захищатися та запускати ракети по Україні. Зазначається, що РФ, ймовірно, може це робити і зі східної частини Чорного моря.

У розвідці вважають, що ризик подальших військових втрат і політичних наслідків відвертої атаки росіян на торгове судноплавство, ймовірно, переважить будь-який виграш від спроби змусити блокувати торгівлю в Україні.

Що відомо про роботу "зернового коридору"

17 липня Росія оголосила про припинення дії зернової угоди. У відповідь на це Володимир Зеленський заявив, що необхідно продовжувати використовувати зерновий коридор навіть попри вихід РФ з угоди.

Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов 4 серпня заявив, що Україна буде відправляти кораблі з власним зерном туди, куди вважає за необхідне, і ні в кого не буде запитувати дозволу на це.

10 серпня Військово-морські сили Збройних Сил повідомили про тимчасовий гуманітарний коридор для торговельних суден, що йдуть до та з портів України. Згодом в Україні відкрили реєстрацію торговельних суден та їхніх власників, які готові проходити тимчасовими маршрутами до українських портів у Чорному морі.

28 вересня стало відомо, що Україна планує відкрити новий залізничний коридор для експорту зерна.

Російські військові здійснили 17 масованих атак по припортовій інфраструктурі України з моменту виходу РФ з зернової угоди та знищили майже 300 тисяч тонн зерна.