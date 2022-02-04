Ризики залишаються, але цей раунд Москва програла, - Кулеба про можливе вторгнення РФ
Голова МЗС України Дмитро Кулеба наголосив, що Київ мобілізував найвищий рівень міжнародної підтримки з 2014 року задля стримування Росії, а Москва "залишилася зі своїми погрозами та військами наодинці"
Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на брифінг міністра закордонних справ України.
"Стратегія залякування не працює. Цей раунд Росія програла. Ризики залишаються, і ми продовжуємо готуватися до будь-якого сценарію, але цей раунд Москва програла. Ми продовжуватимемо посилюватись та розвивати взаємовигідну співпрацю з ключовими гравцями регіону", - заявив Кулеба.
Кулеба підкреслив, що останній тиждень був одним із найбільш насиченим для української дипломатії за всю історію: візит до України президента Туреччини Ердогана, прем'єра Великої Британії Джонсона та голів уряду Нідерландів та Польщі Рютте та Моравецького. Також міністр провів телефонні розмови з головами МЗС Греції, Швеції, Нідерландів, Іспанії, Франції, Великої Британії та Гватемали.
"Україна є активним учасником міжнародної політики і це один з ключових моментів зовнішньополітичної діяльності України та один із способів стримування російської агресії. Топ-візити серйозно зменшують безпекові виклики та сплутують карти Кремлю", - наголосив голова МЗС.
За словами міністра, Києву вдалося мобілізувати найбільшу підтримку проти агресії РФ з 2014 року.
"Можливо, керівництво Росії розраховувало, що Україну залишать наодинці, а все навпаки - на самоті залишилася РФ зі своїми військами та погрозами", - сказав Кулеба.
- Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що іноземні партнери не тиснуть на Україну для виконання Мінських угод щодо Донбасу на умовах Росії.
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