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Різке падіння виробництва. У Росії підготували звіт про наслідки західних санкцій

5 вересня, 2022 понедiлок
20:14
Економіка санкції проти Росії

Згідно з внутрішнім звітом, підготовленим для уряду, Росія може зіткнутися з більш тривалою і глибокою рецесією

Про це повідомляє Bloomberg, у розпорядженні якого опинився внутрішній звіт, підготовлений для уряду Росії. 

Два з трьох поданих у звіті сценаріїв демонструють, що наступного року спад прискориться, а економіка повернеться на довоєнний рівень тільки в кінці десятиліття або пізніше. "Інерційний" сценарій передбачає, що в наступному році економіка впаде на 8,3% нижче рівня 2021 року, в той час, як "стресовий" сценарій встановлює мінімум у 2024 році на 11,9% нижче рівня минулого року.

У доповіді сказано, що різка відмова Європи від російських нафти та газу може також вдарити по здатності Кремля забезпечувати свій власний ринок.

Крім самих обмежень, які охоплюють близько чверті імпорту та експорту, в доповіді детально розповідається, як Росія зараз стикається з "блокадою", яка "торкнулася практично всі види транспорту". За оцінками звіту, до 200 тисяч ІТ-фахівців можуть покинути країну до 2025 року.

У документі зазначено, що необхідно підтримати економіку, але ці кроки містять заходи щодо стимулювання інвестицій, які уряд рекламував протягом останнього десятиліття, коли зростання значною мірою зупинився навіть без санкцій.

"У зв'язку з обмеженим доступом до західних технологій, хвилею відчуження іноземних корпорацій і демографічними перешкодами потенційне зростання країни має скоротитися до 0,5–1,0% в наступному десятилітті. Після цього він скоротиться ще більше і до 2050 року буде трохи вище нуля. Росія також буде ставати все більш вразливою перед падінням світових цін на сировинні товари, оскільки міжнародні резерви більше не служать буфером", - заявив російський економіст Олександр Ісаков.

Згідно зі звітом, повне припинення постачання газу в Європу, основний експортний ринок Росії, може обійтися в 400 мільярдів рублів або 6,6 мільярда доларів на рік у вигляді недоотриманих податкових надходжень. Повністю компенсувати втрачені продажі новими експортними ринками не вдасться навіть у середньостроковій перспективі.

В результаті видобуток доведеться скоротити, що ставить під загрозу цілі Кремля з розширення внутрішніх постачань газу. Відсутність технологій, необхідних для заводів з виробництва зрідженого природного газу, є "критичним" і може перешкоджати зусиллям з будівництва нових.

Плани Європи з припинення імпорту російських нафтопродуктів — минулого року на них припадало близько 55% експорту — можуть призвести до різкого скорочення виробництва, в результаті чого на внутрішньому ринку також не буде палива.

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