Дуров заявив, що роботу Telegram можуть обмежити в Україні та Росії на час війни, але через півгодини передумав

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.



Рішення обмежити роботу Telegram Дуров пояснив "поширенням неперевіреної інформації" у месенджері.



"Telegram-канали все частіше стають джерелом неперевіреної інформації, пов'язаної з українськими подіями. Ми не маємо фізичної можливості перевіряти всі публікації каналів на достовірність.



Закликаю користувачів з Росії та України із сумнівом ставитися до будь-яких даних, які поширюються в Telegram зараз. Ми не хочемо, щоб Telegram використовувався як інструмент, що посилює конфлікти і розпалює міжнаціональну ворожнечу.



У разі ескалації ситуації ми розглянемо можливість частково чи повністю обмежити роботу Telegram-каналів у залучених країнах на час конфлікту", - йдеться у повідомленні.



Після численних звернень Дуров змінив своє рішення та пообіцяв не розглядати таких заходів."Багато користувачів звернулися до нас із проханням не розглядати відключення Telegram-каналів на період конфлікту, оскільки ми для них - єдине джерело інформації. У зв'язку з цими зверненнями ми вирішили не розглядати таких заходів. Проте ще раз прошу перевіряти ще раз і не приймати на віру дані, які публікуються в Telegram-каналах у цей непростий період", - написав він.