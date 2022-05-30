На цьому під час брифінгу в медіацентрі наголосила Олена Чорнобай, дружина офіцера, який проходив службу у донецькому прикордонному загоні.

"Ми вимагаємо та закликаємо до дотримання правил Женевської конвенції до усіх чоловіків усіх підрозділів. Просимо, і звертаємося до міжнародної спільноти, про повернення тіл загиблих та врегулювання питання щодо військовослужбовців, які зараз знаходяться безвісти відсутніми", – сказала вона.

Вона наголосила, що тільки об'єднаними зусиллями можливо повернути хлопців додому.

Нагадаємо, 16 травня увечері з Азовсталі у Маріуполі евакуювали 264 військовослужбовців в окуповані Новоазовськ та Оленівку.

Віцепрем'єрка Ірина Верещук заявила, що евакуйованих з Азвосталі важкопоранених українських військовослужбовців обміняють на полонених росіян після стабілізації їхнього стану.

Перша заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що операція з порятунку захисників Азовсталі триватиме до їхнього повернення додому.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb