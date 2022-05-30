Родичі захисників Азовсталі вимагають дотримання Росією правил Женевської конвенції щодо своїх рідних
Родичі військових, що захищали Азовсталь, вимагають від Росії дотримуватися правил Женевської конвенції до своїх рідних
На цьому під час брифінгу в медіацентрі наголосила Олена Чорнобай, дружина офіцера, який проходив службу у донецькому прикордонному загоні.
"Ми вимагаємо та закликаємо до дотримання правил Женевської конвенції до усіх чоловіків усіх підрозділів. Просимо, і звертаємося до міжнародної спільноти, про повернення тіл загиблих та врегулювання питання щодо військовослужбовців, які зараз знаходяться безвісти відсутніми", – сказала вона.
Вона наголосила, що тільки об'єднаними зусиллями можливо повернути хлопців додому.
- Нагадаємо, 16 травня увечері з Азовсталі у Маріуполі евакуювали 264 військовослужбовців в окуповані Новоазовськ та Оленівку.
- Віцепрем'єрка Ірина Верещук заявила, що евакуйованих з Азвосталі важкопоранених українських військовослужбовців обміняють на полонених росіян після стабілізації їхнього стану.
- Перша заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що операція з порятунку захисників Азовсталі триватиме до їхнього повернення додому.
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