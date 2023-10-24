Родом з Криму: росіяни призначили нову "міністерку освіти" на ТОТ Херсонщини
На тимчасово окупованій території Херсонщини росіяни призначили нову так звану міністерку освіти: нею стала уродженка Криму Євгенія Дємєнтьєва
Про це інформує Центр національного спротиву.
"Окупанти презентували нового "міністра освіти" тимчасово захоплених територій Херсонської області. Так, особою яка буде відповідати за промивку мізків українським дітям буде Євгєнія Дємєнтьєва родом з Криму", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що жінка здобувала освіту у Москві, вона не приховує свої антигуманні цінності та має комуністичні погляди. Як вказують у Нацспротиві, вона фактично відповідатиме за налагодження системи пропаганди у регіоні.
У ЦНС нагадали, що попередника Дємєнтьєвої росіяни арештували за розкрадання коштів.
У Нацспротиві наголосили, що особи, котрі допомагали окупаційним адміністраціям, понесуть відповідальність згідно з українським законодавством.
- Перед початком навчального року росіяни завезли на тимчасово окуповані території Херсонщини 7 тонн пропагандистських книг для шкіл. Найбільша кількість підручників – з російської історії за 11-й клас.
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