"Рома" - "Зоря": букмкекери ошелешили шансами українців у вирішальному матчі Ліги конференцій
Сьогодні, 25 листопада, луганська "Зоря" зіграє проти італійської "Роми" у 5-му турі групового раунду Ліги конференцій
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Букмекери вважають, що у "Зорі" немає жодних шансів на перемогу в матчі. Коефіцієнт - 21,00. Виграш "Роми" оцінюється у 1,10. Нічия - 10,40.
"Зоря" залишається єдиною українською командою, яка зберігає шанси на плей-офф раунд єврокубків.
Після 4 матчів луганська "Зоря" набрала 6 балів і займає третє місце. Друга позиція в італійської "Роми", у "вовків" 7 набраних пунктів. "Бодо-Глімт" сенсаційно очолює групу C з 8 очками.
У болгарського ЦСКА - 1 набраний пункт і останнє місце.
У 5-му турі "Зоря" зіграє проти "Роми" у Римі. Матч відбудеться сьогодні, 25 листопада. Початок о 22:00. Пряма трансляція на Megogo.
Ліга конференцій
4-й тур
25 листопада
"Рома" (Італія) - "Зоря" (Україна)
Рим, стадіон "Стадіо Олімпіко"
Початок о 22:00
Пряма трансляція на Megogo
- 4 листопада у 4-му турі групового етапу Ліги конференцій луганська "Зоря" перемогла софійський ЦСКА.
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